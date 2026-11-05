Ronaldo se retira de Portugal: 234 partidos, 146 goles y un legado histórico

Cristiano Ronaldo pone fin a su trayectoria con la selección de Portugal tras 23 años. Revisa los hitos, récords y la cronología de su carrera internacional.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, ha anunciado oficialmente el fin de su extensa carrera con la selección nacional. Este acontecimiento marca el cierre de un ciclo de 23 años en el que se estableció como una de las figuras más importantes del fútbol moderno. La decisión llega tras una serie de conflictos internos y decisiones federativas que han definido los últimos meses de su participación con la camiseta de Portugal.

Cronología histórica y debut internacional

La etapa de Ronaldo con la selección comenzó el 20 de agosto de 2003, cuando debutó con apenas 18 años en un encuentro amistoso contra Kazajistán que finalizó con una victoria por 1-0. Poco más de un año después, el 12 de junio de 2004, marcó su primer gol internacional ante Grecia en la derrota por 2-1 que abrió el Campeonato Europeo. Esta fecha también significó su primera aparición en un torneo importante de selecciones absolutas.

Also read Cristiano Ronaldo retira la Selección de Portugal: 3 títulos y 146 goles en 234 partidos

Su impacto en competiciones mundiales se hizo evidente el 17 de junio de 2006, cuando anotó su primer gol en un Mundial. Convertido desde el punto de penal, este gol contribuyó a la victoria de Portugal por 2-0 contra Irán en el torneo disputado en Alemania. Además, el 6 de febrero de 2007 asumió por primera vez el liderazgo del equipo como capitán en un amistoso contra Brasil.

Récords de goles y participaciones

La acumulación de títulos y marcas personales fue constante a lo largo de los años. El 5 de marzo de 2014, Ronaldo llegó a 49 goles y se consolidó como el máximo goleador histórico de Portugal, superando en dos tantos a Pauleta con un doblete contra Camerún. Posteriormente, el 8 de septiembre de 2020, alcanzó la cifra histórica de 100 goles internacionales en la victoria por 2-0 sobre Suecia, anotando además su gol número 101 ese mismo día.

En el plano de las apariciones, Ronaldo rompió múltiples barreras. El 23 de marzo de 2023 se convirtió en el jugador masculino con más partidos internacionales, disputando su encuentro número 197 contra Liechtenstein y superando la marca del kuwaití Bader Al-Mutawa. Justo un mes después, el 20 de junio de 2023, se convirtió en el primer hombre en alcanzar los 200 partidos internacionales, anotando el gol de la victoria en Islandia.

Su dominio en torneos continentales también dejó huella. El 15 de junio de 2021 se transformó en el máximo goleador en solitario de la Eurocopa, superando los nueve goles de Michel Platini con un doblete contra Hungría. Asimismo, el 18 de junio de 2024 se convirtió en el primer jugador en participar en seis Eurocopas, siendo titular en la victoria por 2-1 contra la República Checa.

Títulos internacionales y récords en mundiales

Los logros con la selección incluyen dos ediciones de la Liga de Naciones. La primera llegó el 9 de junio de 2019, con una victoria por 1-0 sobre Países Bajos en la final. La segunda fue más reciente, el 8 de junio de 2025, cuando Portugal ganó su segundo título al vencer a España en la tanda de penaltis tras un empate 2-2, con Ronaldo anotando en el partido regular.

En cuanto a la Copa del Mundo, Ronaldo demostró una longevidad única. El 24 de noviembre de 2022 se convirtió en el primer hombre en marcar en cinco Mundiales, anotando un penal contra Ghana en la victoria por 3-2. Más adelante, el 23 de junio de 2026, logró marcar en seis Mundiales con un doblete contra Uzbekistán en la goleada 5-0, superando a Eusébio como máximo goleador de Portugal en el torneo con 10 goles.

Conflictos finales y retiro oficial

El desenlace de su carrera internacional estuvo marcado por tensiones con la dirección técnica. El 30 de septiembre de 2026, Ronaldo abandonó la concentración de la selección tras un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus. Como consecuencia, la federación portuguesa anunció el 19 de octubre de 2026 una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por dicho incumplimiento.

Finalmente, el 5 de noviembre de 2026 se anunció su retiro oficial. El balance de su trayectoria incluye 234 partidos y 146 goles, cifras que establecen nuevos récords en el fútbol masculino mundial. Su legado se consolidará como uno de los pilares fundamentales de la historia deportiva de Portugal.