La secretaria de Gobernación destaca que la participación de Claudia Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico fortalecerá las inversiones y el comercio internacional de México.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró que la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico constituirá un mecanismo estratégico para consolidar los lazos comerciales de México con las naciones de la región y atraer capitales internacionales adicionales.

Perspectivas Comerciales y Nuevas Inversiones

En su intervención durante la Mañanera del Pueblo celebrada este jueves, Rosa Icela Rodríguez precisó que este encuentro multilateral facilitará la promoción directa de inversiones extranjeras y fomentará un intercambio sustancial de experiencias en materia de innovación tecnológica. La funcionaria enfatizó que la meta central es impulsar una cooperación efectiva que garantice beneficios concretos y duraderos para la economía nacional.

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El objetivo declarado es aprovechar la plataforma diplomática para integrar a México en cadenas de valor más complejas y tecnificadas, asegurando que los diálogos bilaterales se traduzcan en acuerdos comerciales tangibles que impulsen el crecimiento sostenido del país.

Implicaciones Geopolíticas del Foro APEC

Rosa Icela Rodríguez subrayó que esta cumbre internacional representa una oportunidad fundamental para incrementar la presencia y el peso político de México en la vasta región de Asia-Pacífico, un bloque económico que abarca 211 economías diversas. Este escenario geoeconómico aglutina a mercados que, en conjunto, representan el 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, lo que otorga al evento una relevancia estructural inigualable.

La secretaria de Gobernación recordó que los acuerdos negociados y los diálogos establecidos en este foro tienen implicaciones directas y significativas tanto para el flujo comercial global como para el desarrollo económico mundial, marcando un punto de inflexión en la proyección internacional del gobierno.

Logística y Agenda Oficial de la Presidenta

La autoridad confirmó que Claudia Sheinbaum Pardo llegará a la Ciudad de México en los primeros minutos de este viernes, tras concluir sus compromisos internacionales. Inmediatamente después de su arribo, la jefa de Gobierno se trasladará para encabezar el desfile oficial conmemorativo del 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, reanudando su calendario domesticó con las tradiciones cívicas del país.

La pronta llegada de la Presidenta al país simboliza la transición ordenada entre la agenda exterior de alto nivel y las obligaciones institucionales internas, demostrando la capacidad operativa del Ejecutivo federal para gestionar prioridades simultáneas en tiempos de alta intensidad diplomática y cívica.