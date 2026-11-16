Rosa Icela Rodríguez destaca 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza 2026

La secretaria Rosa Icela Rodríguez reveló datos del Banco Mundial confirmando que 17.3 millones de mexicanos superaron la pobreza entre 2018 y 2026 mediante programas sociales y salarios.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compartió durante la conferencia matutina del lunes 16 de noviembre de 2026, un dato estadístico de gran relevancia social. El Banco Mundial confirmó que 17.3 millones de mexicanos y mexicanas lograron salir de la situación de pobreza entre los años 2018 y 2026. Esta cifra representa uno de los indicadores más significativos en la historia reciente del desarrollo social en México.

Datos del Banco Mundial sobre pobreza 2026

La dependencia liderada por Rosa Icela Rodríguez se basó en el informe oficial publicado por el Banco Mundial el viernes previo a la rueda de prensa. El organismo multilateral calculó que el número de personas bajo la línea de pobreza extrema disminuyó drásticamente en este periodo de ocho años. La secretaria destacó que esta es una noticia positiva que confirma la efectividad de las políticas públicas implementadas por el gobierno federal. Los datos revelan un cambio estructural en el bienestar económico de la población más vulnerable del país.

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Estrategia gubernamental contra la pobreza

Rosa Icela Rodríguez explicó que el éxito de estas cifras no es casual, sino el resultado de una estrategia deliberada. El gobierno ha priorizado sistemáticamente a los sectores con mayores necesidades económicas y sociales. Esta orientación ha permitido que los recursos públicos lleguen directamente a quienes más los requieren. La administración ha centrado sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de numerosas familias mexicanas de manera tangible.

Factores clave: salario mínimo y poder adquisitivo

Entre los factores específicos que impulsaron esta reducción, la secretaria mencionó la recuperación sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos. Asimismo, señaló que los incrementos anuales al salario mínimo han sido un motor fundamental para la mejora económica familiar. Estos ajustes salariales han permitido que los hogares con menores ingresos puedan cubrir sus necesidades básicas con mayor estabilidad. La combinación de estos factores ha creado un entorno más favorable para el crecimiento económico de las clases trabajadoras.

Distribución directa de programas sociales 2026

Otro pilar fundamental de esta estrategia es la distribución directa de los programas sociales entre la población beneficiaria. El mecanismo busca eliminar intermediarios y asegurar que las transferencias monetarias lleguen sin demora a los destinatarios finales. Esta metodología ha fortalecido la red de seguridad social para millones de ciudadanos. Los programas sociales actúan como un estabilizador económico que protege a las familias ante crisis externas e internas.

Impacto real en la sociedad mexicana

El impacto de estas medidas se refleja en la reducción de la desigualdad y en el fortalecimiento del tejido social. La salida de 17.3 millones de personas de la pobreza representa un cambio profundo en la estructura demográfica y económica. Los expertos y autoridades coinciden en que este logro requiere un mantenimiento constante de las políticas actuales. La transparencia en los datos del Banco Mundial refuerza la credibilidad de estas acciones gubernamentales ante la opinión pública.