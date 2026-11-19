La titular de la Secretaría de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, desmintió la influencia de los cárteles en las migraciones, atribuyendo el fenómeno a negocios de traficantes y dueños de transporte.

La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, rechazó públicamente la afirmación de que el crimen organizado dirige las caravanas de migrantes que se desplazan hacia Estados Unidos, aunque reconoció la existencia de delitos como el tráfico de personas.

Esta posición oficial se emitió el jueves durante la conferencia matutina presidencial, con el objetivo de aclarar la naturaleza jurídica y operativa del fenómeno migratorio actual. Rodríguez señaló que lo que se observa en realidad es un negocio ilícito que opera bajo diversas fachadas, diferenciándolo claramente de la estructura de mando de los cárteles.

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Refracción a las afirmaciones estadounidenses

La declaración de la funcionaria mexicana busca corregir las percepciones expresadas por Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Mullin afirmó ante la Cámara de Representantes que existe una influencia directa del crimen organizado en el avance de los grupos migratorios por el territorio mexicano.

El funcionario estadounidense advirtió a cualquier persona considerada en estas caravanas que unirse permitiría a los cárteles extorsionarles el dinero, asegurando que ninguna de esas personas logrará entrar legalmente a territorio estadounidense. Esta postura contrasta con el análisis de la administración mexicana, que busca establecer una distinción técnica entre el narcotráfico y la migración irregular.

Identificación de líderes y líneas de transporte

Rosa Icela Rodríguez detalló que, dentro de las estructuras de organización de algunas caravanas, se han detectado líderes específicos que son propietarios de líneas de autobuses. Esta revelación indica que el incentivo económico del transporte es el motor principal, no la directiva de las organizaciones delictivas tradicionales.

La secretaria de Gobernación explicó que se identifica la participación de estos actores privados que facilitan el movimiento de las personas. Al detectar la presencia de traficantes de seres humanos, la institución procede para garantizar que no exista impunidad, actuando conforme a la ley.

Compromiso con la persecución del delito

La autoridad enfatizó que México mantiene una disposición activa para detener a las personas responsables de delitos de tráfico de personas. Cuando se encuentran los responsables de alguna banda dedicada a esta actividad, se actúa en consecuencia, tal como lo confirmó la propia titular.

Este compromiso legal busca disuadir la explotación de los migrantes por parte de redes criminales. La posición es clara: el delito existe y será sancionado, pero no se confunde con la organización militar de los cárteles que amenaza la seguridad nacional.

Tensión diplomática y contexto migratorio

El flujo actual de migrantes está generando una notable tensión diplomática entre México y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles elevados si no se logra detener el flujo de personas que buscan cruzar la frontera norte.

No obstante, los datos oficiales muestran que el flujo migratorio se encuentra en los niveles más bajos de los últimos años. Comparado con el último año de la gestión de Joe Biden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó dos millones ciento treinta y cinco mil seis encuentros, mientras que en el año fiscal 2026 la cifra bajó a ciento treinta y nueve mil noventa y tres.

Cooperación bilateral y propuestas futuras

Rosa Icela Rodríguez destacó que México coopera como un socio vecino, estableciendo una responsabilidad compartida en lugar de una subordinación a los intereses estadounidenses. En una reunión con el embajador Ron Johnson, se planteó la realización de una Cumbre de autoridades migratorias para atender el fenómeno de manera integral.

México siempre se posiciona en medio del flujo migratorio que viene del sur hacia el norte, lo que requiere una estrategia conjunta. La propuesta busca coordinar acciones con los países centroamericanos y Estados Unidos para mitigar las causas que provocan la salida de las personas de sus lugares de origen.