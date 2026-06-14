Rosa María Hernández Espejo lidera encuesta nacional con 86.9 por ciento de aprobación

La encuesta Así Van los 135 Municipios de Arias Consultores sitúa a la alcaldesa de Veracruz como la autoridad municipal mejor valorada del país, al alcanzar 86.9 por ciento de aprobación y el mayor respaldo a la presidenta nacional, 84.1 por ciento, revelando prioridades locales en agua, seguridad y empleo.

La reciente investigación llevada a cabo por la firma Arias Consultores ha situado a la mandataria municipal de Veracruz , Rosa María Hernández Espejo, como la autoridad local con mayor índice de aprobación a nivel nacional.

En la encuesta titulada Así Van los 135 Municipios, que abarcó a todas las demarcaciones de los treinta y dos estados de la República, la dirigente veracruzana alcanzó una cifra de ochenta y seis punto nueve por ciento de aprobación entre los ciudadanos encuestados. Este resultado la coloca por encima de los demás alcaldes, independientemente de la afiliación partidista de sus gobiernos, y refleja una percepción positiva de la gestión municipal en aspectos clave para la población.

Además de la evaluación del desempeño local, el sondeo también midió el nivel de respaldo a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, y reveló que Veracruz se posicionó como la entidad con mayor apoyo a la mandataria nacional, con ochenta y cuatro punto uno por ciento de respaldo ciudadano, superando a otras áreas urbanas de gran relevancia como Altamira, Tláhuac, Venustiano Carranza y Minatitlán. Los datos recabados durante el periodo comprendido entre el veintiséis de abril y el cuatro de mayo muestran una serie de prioridades que la ciudadanía veracruzana ha señalado como más urgentes.

El acceso al agua potable y el correcto funcionamiento del sistema de drenaje emergen como la necesidad principal, con casi treinta por ciento de las menciones, lo que pone de relieve la importancia de infraestructura básica para la calidad de vida. Le sigue la seguridad, con veintidós punto cinco por ciento, indicando una preocupación considerable por la incidencia delictiva y la percepción de protección pública.

La obra pública, el alumbrado y los proyectos de desarrollo económico y generación de empleo aparecen también en la lista, con porcentajes que van del diecisiete al diez punto cinco, lo que sugiere un deseo de mejora integral en los servicios municipales y una ampliación de oportunidades laborales para los habitantes. La metodología empleada por Arias Consultores comprendió la aplicación de dieciocho mil trescientos cuarenta y cinco encuestas en todo el territorio nacional, garantizando un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento y un margen de error de cero punto siete por ciento.

Estos parámetros confieren solidez a los resultados y permiten validar la representatividad de la muestra. La alta calificación obtenida por la alcaldesa de Veracruz se interpreta como una señal de que las políticas implementadas en materia de suministro de agua, seguridad y desarrollo urbano están logrando resonancia entre la comunidad.

Sin embargo, los hallazgos también indican áreas de mejora, particularmente en la ampliación de la infraestructura de drenaje y en la generación de empleo, lo que podría orientar futuros planes de acción del gobierno municipal para mantener y fortalecer la confianza ciudadana





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