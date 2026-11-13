Rosalía Domina Latin Grammys 2026: Tres Premios y el Álbum del Año

Rosalía gana Álbum del Año y seis estatuillas en los Latin Grammys 2026 en Las Vegas. Daddy Yankee recibe Persona del Año y Karol G premia la música urbana.

Rosalía se consolidó como la gran protagonista de la vigésima séptima edición de los Latin Grammys, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos. La artista catalana obtuvo seis de las siete nominaciones recibidas, destacando su victoria en la categoría de Álbum del Año por su trabajo LUX . Este reconocimiento se suma a sus anteriores estatuillas por El mal querer y Motomami , reafirmando su posición dominante en la industria musical latina durante el año 2026.

La velada nocturna comenzó con una actuación de alto impacto donde Rosalía interpretó temas como La rumba del perdón , La perla y Dios es un stalker . Su presentacion incorporó elementos visuales que rindieron homenaje al arte del ballet y al pintor Degas, creando una experiencia estética única. En su discurso, la cantante expresó que LUX representa un salto al vacío y una declaración de verdad personal. Finalizó su intervención deseando más luz para el mundo y agradeciendo la inspiración de México, citando específicamente a Paquita la del Barrio por influir en La perla , canción que también le valió el premio a Mejor Canción junto a Yahritza y Su Esencia.

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Daddy Yankee Recibe Persona del Año

El premio a Persona del Año fue otorgado a Daddy Yankee, quien recibió el galardón de manos de la leyenda Janet Jackson. La cantante estadounidense elogiò la visión y valentía del artista puertorriqueño para transformar el sonido de la música y abrir nuevas posibilidades para artistas posteriores. Daddy Yankee, visiblemente emocionado, reflexionó sobre los orígenes del reguetón como una música que surgió desde el underground y la calle, reconociendo que en el pasado el gobierno lo veía con recelo.

El artista cerró la noche con un espectáculo que reafirmó la relevancia global del reguetón. Vestido con una bandera de Puerto Rico como capa, compartió escenario con Bizarrap, Bad Gyal, LL Cool y Diljit Dosanjh. La puesta en escena incluyó éxitos históricos como Despacito , Gasolina , Con calma y Dura , además de temas recientes como Ella me levantó y Botz . También interpretó Pokito , una canción que dialoga con la India y forma parte de su nuevo álbum, demostrando una vigencia artística sin precedentes.

Karol G y Milo J Destacan en Categorías Clave

Karol G se llevó el premio a Mejor Álbum Musical Urbano por Tropicoqueta , reafirmando el orgullo latinoamericano. La artista colombiana realizó una presentación con una orquesta de música clásica, interpretando Ese hombre es malo y rendiendo homenaje a la cultura del mariachi. En su discurso, Karol G destacó la importancia de mostrar la diversidad musical latina, incluyendo reguetón, bachata y mariachi, permitiendo que la audiencia se sienta orgullosa de su identidad y lleve su bandera durante los conciertos.

La sorpresa de la noche llegó con la victoria de Milo J en la prestigiosa categoría de Grabación del Año por su tema Niño . El artista argentino compartió escenario con Gustavo Santaolalla y Trueno para una presentación histórica. Por su parte, Anitta fue reconocida en Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués por Equilibrivm , aprovechando el momento para hablar de la cultura negra en Brasil. Aria Vega cerró los reconocimientos principales como Mejor Nuevo Artista, destacando las nuevas voces que irrumpen con fuerza en el panorama global.

Homenajes y Reconocimientos Regionales Mexicanos

La ceremonia incluyó dos homenajes significativos. El primero fue para José Alfredo Jiménez por los 100 años de su nacimiento, con versiones de The Warning, Reik y Camila Fernández. El segundo tributo fue para el fallecido Willie Colón, donde Niña Pastori, Ángel Cucco Peña, Fonseca, Miguel Colón, Nathy Peluso, Luis Enrique y Grupo Niche rindieron tributo a la salsa. Además, la noche reconoció el talento mexicano con premios a The Warning, Edén Muñoz, Camila Fernández, Xavi y Grupo Frontera, y el álbum Dosis de Xavi.