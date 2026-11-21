Rosalía deslumbra con un tocado de paloma blanca de Robert Wun, enmarcando una tendencia teatral que incluye a Dua Lipa y Anya Taylor-Joy.

Rosalía ha encabezado una nueva oleada de dramatismo en la alfombra roja luciendo uno de los tocados más espectaculares de la temporada. La artista española apareció con una enorme paloma blanca posada sobre su cabeza, con las alas dramáticamente extendidas como si estuviera en pleno vuelo. Esta pieza proviene de la colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2026 de Robert Wun, un diseñador cuyo trabajo difumina la línea entre la moda, el vestuario y la escultura.

La creación se presentaba con un escote halter muy pronunciado y delicados pliegues que complementaban la silueta. Con su melena oscura recogida y su halo rubio decolorado, el accesorio aviar disponía de todo el espacio necesario para desplegar sus alas. Se trata de una elección de tocado especialmente acertada para la cantante, cuya última etapa musical ha estado impregnada de imaginería religiosa y moda de otro mundo. La paloma, por supuesto, es un símbolo tradicional de la paz y del Espíritu Santo.

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Tendencia de Tocados Celestiales y Esculturales

Rosalía ya ha experimentado con todo tipo de tocados celestiales, desde el tocado de Margiela inspirado en una monja que lució en la portada de su álbum hasta los sombreros teatrales que llevó a lo largo de su gira Lux. Este podría ser su accesorio más divino hasta la fecha. Da la casualidad de que la paloma ha estado bastante ocupada últimamente en el circuito de la alta costura internacional, marcando una clara dirección estética para la próxima temporada.

Apenas unos días antes, Whitney Peak lució un vestido azul cobalto de la misma colección de Robert Wun en el estreno en Nueva York de Los juegos del hambre: Amanecer en la Cosecha. Su vestido presentaba dos aves blancas esculturales que parecían mantener la tela suspendida en el aire. Wun, cuyos fantásticos diseños son cada vez más referencia para las estrellas que buscan creaciones verdaderamente cautivadoras, está consolidando este lenguaje visual.

Colaboraciones Destacadas y Estilo Effie Trinket

La colección Child's Play, titulada así para explorar la infancia y los cuentos de hadas, contó con la colaboración del sombrerero Awon Golding. Juntos crearon una serie de elaborados sombreros y tocados esculturales que parecían desafiar las leyes de la gravedad. El desfile incluyó personajes fantásticos, desde Blancanieves hasta el Lobo Feroz, estableciendo un tono lúdico y teatral.

Entre las figuras más cercanas a este universo, Florence Pugh recientemente adoptó el estilo gloriosamente excéntrico de su personaje de Los juegos del hambre, Effie Trinket. Lo hizo con un vestido de Alta Costura rosa de Robert Wun, rematado con un sombrero tipo pillbox a juego coronado por una bailarina en miniatura. Pugh también ha lucido una atrevida creación de satén rojo de la sombrerera británica Rachel Trevor-Morgan, e incluso un tocado con forma de polvos compactos firmado por Sarah Burton para Givenchy.

Estrellas Globales Adotan el Drama en la Cabeza

Y está en excelente compañía dentro del mundo del entretenimiento y la moda de lujo. Dua Lipa ha defendido recientemente el sombrero artístico con un modelo de Alta Costura de Chanel con flecos, demostrando que el adorno en la cabeza es un accesorio prioritario. Por su parte, Anya Taylor-Joy optó por un gigantesco sombrero rosa de Jacquemus que enmarcaba su cabeza como un halo, reforzando la estética celestial.

Incluso los complementos más prácticos del invierno han dado un giro más excéntrico en las últimas presentaciones. Hunter Schafer ha apostado por los sombreros peludos de la colección de archivo de Undercover, mientras que Taylor Russell ha colaborado con Ilana Blumberg en unos sombreros peludos especialmente fabulosos. Esta variedad demuestra la versatilidad de la tendencia actual.

El Futuro de la Moda Teatral Post-Minimalista

Para Wun, la teatralidad es precisamente la clave del éxito de esta nueva era. Tras varias temporadas de moños peinado hacia atrás y complementos minimalistas, los amantes de la moda más atrevidos están, evidentemente, listos para algo un poco más divertido. La narrativa visual ha cambiado drásticamente hacia la expresión máxima.

El mensaje es claro y no deja lugar a dudas: nunca hay demasiado dramatismo en la cabeza. Como ha demostrado esta constelación de estrellas y diseñadores, la intersección entre la escultura y el vestuario continúa expandiendo los límites de la creatividad humana y artística.