Rotonda de las Personas Ilustres: Sheinbaum propone traslado de Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso trasladar los restos de Cuauhtémoc Cárdenas a la Rotonda de las Personas Ilustres tras su homenaje en Bellas Artes.

La Rotonda de las Personas Ilustres, situada dentro del Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México, ha recuperado el protagonismo mediático y político. Este importante espacio de homenaje resguarda los restos de figuras destacadas por sus contribuciones a la historia, la política, la cultura, la ciencia y las artes. La relevancia del recinto aumentó significativamente después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara una propuesta formal para trasladar allí los restos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Propuesta oficial para honrar al exlíder

Durante un emotivo homenaje de cuerpo presente celebrado en el Palacio de Bellas Artes, la mandataria federal confirmó que había planteado esta iniciativa ante Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación de México. Sheinbaum señaló explícitamente que, aunque la intención es clara, sería estrictamente necesario contar con la autorización previa de la familia de Cuauhtémoc Cárdenas para proceder con el traslado. Esta medida busca reconocer oficialmente su legado como hombre ilustre de la nación mexicana.

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Historia y creación del recinto histórico

La Rotonda fue creada originalmente en el año 1872, durante el gobierno del expresidente Sebastián Lerdo de Tejada. Este mandatario dispuso que se destinara un espacio específico dentro del entonces recién creado Panteón de Dolores para honrar a personajes destacados de la vida nacional. El primer personaje inhumado en este lugar fue el coronel Pedro Letechipía, cuyo entierro tuvo lugar el 21 de marzo de 1876. Originalmente conocida como la Rotonda de los Hombres Ilustres, la denominación cambió en el año 2003 a Rotonda de las Personas Ilustres.

Procedimiento y criterios de selección

El cambio de nombre en 2003 tuvo como propósito fundamental reconocer también las aportaciones de las mujeres mexicanas al desarrollo del país. Según la Secretaría de Gobernación, el procedimiento para incorporar a una nueva persona contempla la participación activa de tres instancias clave: la sociedad civil, el Poder Ejecutivo Federal y el Consejo Consultivo de la Rotonda. Cualquier ciudadano, institución pública o privada, organización civil o el propio ejecutivo puede presentar una propuesta para considerar a una personalidad.

Posteriormente, se analizan exhaustivamente sus méritos y contribuciones antes de determinar si procede el reconocimiento. Es requisito indispensable obtener la autorización previa de la familia de la figura propuesta. Oficialmente, la Rotonda tiene una capacidad limitada para albergar 145 inhumaciones, lo que hace que cada nuevo ingreso sea un evento de gran importancia simbólica y logística para el Estado mexicano.

Homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes

Rodeado su féretro de alcatraces blancos y bajo un gran retrato que mostraba su sonrisa característica, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue despedida en un acto solemne en el Palacio de Bellas Artes. En este gran recinto cultural, su figura fue recordada por su legado político y su compromiso inquebrantable con la democracia de México. Fue descrito como el tres veces candidato presidencial, el fundador del Partido de la Revolución Democrática y el exjefe de Gobierno de la capital.

En punto de las 13:40 horas, el féretro fue colocado entre aplausos en el vestíbulo principal. Allí, su hija e hijo le colocaron la Bandera mexicana como símbolo de honor patrio. Ante un desfile de políticos de izquierda, empresarios, integrantes del gabinete presidencial y seguidores, la jefa de Gobierno Clara Brugada y la presidenta Claudia Sheinbaum acompañaron al cuerpo. El cuerpo permaneció sobre una alfombra roja, rodeado de recuerdos, abrazos, anécdotas y lágrimas de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

Dos coronas con flores blancas, donadas por el gobierno de México y la Secretaría de Cultura, adornaban la zona detrás del féretro. Asistentes gritaron consignas como Viva Cuauhtémoc Cárdenas y Cárdenas, nuestro presidente del ochenta y ocho. También resonó un Goya, en recuerdo de la defensa que Cárdenas realizó hacia los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y su estrecha relación histórica con los movimientos estudiantiles.

Personalidades que descansan en la Rotonda

Este espacio reúne a personalidades de distintas épocas y disciplinas, consolidando su estatus como el mausoleo más prestigioso del país. Entre los personajes cuyos restos se encuentran destacan figuras políticas como Valentín Gómez Farías, promotor de reformas liberales, y Melchor Ocampo, ideólogo liberal. También reposan allí militares y presidentes como Mariano Arista y Sebastián Lerdo de Tejada, quien impulsó la creación del mismo recinto.

En el ámbito de la literatura y el pensamiento, descansan Rosario Castellanos, escritora y diplomática; Amado Nervo, poeta y diplomático; y Ramón López Velarde, poeta mexicano. Se incluyen también a Ignacio Manuel Altamirano, escritor y periodista, y Alfonso Reyes, destacado intelectual. En arte y cultura, figuran Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, principales exponentes del muralismo. Asimismo, están Dolores del Río, actriz de la Época de Oro, y Agustín Lara, compositor e intérprete.

En música y artes escénicas, se honra a Ángela Peralta, reconocida cantante de ópera, y a Jaime Nunó, compositor de la música del Himno Nacional Mexicano. Manuel M. Ponce, compositor mexicano, y Virginia Fábregas, actriz y promotora teatral, también tienen lugar reservado. Silvestre Revueltas completa este selecto grupo de compositores y artistas cuyas obras han definido la identidad cultural de México a lo largo de los siglos.