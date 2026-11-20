Ex-mayor Roxana Lili Campos Miranda was detained in Mexico City on November 19, 2026, by authorities. Details on the charges and her political background.

Roxana Lili Campos Miranda, la exalcaldesa de Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo, fue detenida durante la noche del 19 de noviembre de 2026. La detención occurred en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX), donde las autoridades la tuvieron bajo custodia inicial.

Detalles de la Detención en la Colonia Zapata

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, gestionado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la exfuncionaria fue aprehendida físicamente en la calle Emiliano Zapata. Este lugar se encuentra específicamente en la colonia De la Unión Zapata, una zona residencial dentro de la capital mexicana. La intervención oficial se registró oficialmente a las 07:47 horas del jueves, marcando el inicio formal del procedimiento legal en su contra.

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Traslado y Responsabilidad de la Fiscalía General

Inmediatamente después de la captura en la vía pública, Roxana Lili Campos Miranda quedó a disposición formal de la Fiscalía General de la República (FGR). Este estatus legal implica que la autoridad federal assume la responsabilidad directa sobre la custodia de la detenida y la investigación de los hechos que motivaron su arresto. La transferencia de jurisdicción desde las autoridades locales estatales hacia el Ministerio Público federal es un paso estándar en casos de gravedad o competencia específica.

Historial Político en Solidaridad y el Congreso Local

La trayectoria pública de Campos Miranda incluye un periodo destacado como presidenta municipal de Solidaridad, la cabecera municipal que incluye a Playa del Carmen. Sirvió en este cargo ejecutivo durante el periodo oficial 2021-2024, gestionando los asuntos clave del municipio caribeño. Durante su gestión, la exfuncionaria fue una figura prominente en la política estatal de Quintana Roo, representando intereses locales a nivel federal.

Legado y Despedida del Cargo Municipal

Al finalizar su gestión como alcaldesa, Roxana Lili Campos Miranda emitió un mensaje público en sus redes sociales para dar por concluida su administración. En dicha declaración, la exfuncionaria agradeció formalmente la confianza depositada por la ciudadanía de la región. Declaró explícitamente que el encargo municipal había representado una gran responsabilidad para ella, caracterizando el periodo como una etapa cargada de aprendizajes valiosos y experiencias significativas en su desarrollo profesional.

Experiencia Legislativa Previa en la XVI Legislatura

Antes de su ascenso al ejecutivo municipal, Roxana Lili Campos Miranda ya contaba con experiencia legislativa en la entidad. Fue diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), un partido de referencia en el espectro político mexicano. Su servicio legislativo correspondió a la XVI Legislatura del Congreso del estado, un periodo que abarcó oficialmente desde 2019 hasta 2022, según la documentación oficial del Congreso de Quintana Roo.

Contexto de la Investigación y Siguientes Pasos

Aunque el texto original menciona un incidente relacionado con una pistola de gas en Hermosillo en el encabezado, el cuerpo informativo se centra exclusivamente en la detención de Campos en la CDMX. Se espera que la FGR determine los cargos específicos basados en la investigación preliminar. El cumplimiento de los procedimientos legales y las audiencias correspondientes definirán el siguiente capítulo en su situación jurídica actual.