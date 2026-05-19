Royal Caribbean anuncia centro de capacitación en hospitalidad, autoprecarga de agua y más, pero proyecto Perfect Day se retrasa

La funcionaria de Semarnat negó que se apruebe el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean, señalando que la empresa está buscando desistirse de sí misma. Añadió que el proyecto, que implicaba la creación de un parque acuático con una inversión de 75 millones de dólares, afectaría la biodiversidad, los derechos de las comunidades locales y el equilibrio ecológico de la región costera del sureste de México. Se mostró en contra de la aprobación del proyecto y señaló la preocupación por la posible transformación de la cara de Mahahual y por la negatividad económica y ecológica queævnía el desarrollo de tal megaproyecto.

La funcionaria señaló que su departamento no aprobará el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean , ya que se busca retirarse de él. Agregó que la empresa tiene previsto desarrollar una gran atracción turística en Mahahual , una localidad costera del sur de Quintana Roo cercana a un arrecife de coral.

Tras el anuncio, surgieron grupos opositores que aseguraron que este proyecto amenazaba la biodiversidad, los derechos de las comunidades locales y el equilibrio ecológico de esta región costera del sureste de México, señalando que se ponía en riesgo el derecho de acceso y uso del mar, las playas y los manglares, la identidad local y la supervivencia de ecosistemas únicos que albergan especies amenazadas como tortugas marinas, manatíes, manglares y el segundo mayor arrecife de coral del mundo. Sin embargo, el megaproyecto, anunciado desde 2024 con una inversión de 75 millones de dólares y que se pretendía construir en un predio de 90 hectáreas de entre las cuales 45 son manglares, ya existe en una isla privada de las Bahamas





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