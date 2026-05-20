La legislación ambiental mexicana establece que los impactos de un proyecto deben analizarse de manera integral y no fragmentada. Royal Caribbean lamenta freno a Perfect Day México; empresa insiste en mantener inversión en MahahualAuditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EUdebido a que la empresa Cielo Soleado S. de R.L. de C.V. —una de las promoventes de las obras— presentó por separado(MIA), una, correspondiente a la parte terrestre y la otra, a la parte marina. Se presentó meses después y, hasta el pasado 31 de marzo, estaba aún en integración del expediente, sin que se hubiera publicado en la La legislación ambiental mexicana establece que los impactos de un proyecto deben analizarse de manera integral y no fragmentada. Por tanto, la Semarnat no puede valorar únicamente una parte del desarrollo terrestre, sin considerar las obras y actividades vinculadas al.

La legislación ambiental mexicana establece que los impactos de un proyecto deben analizarse de manera integral y no fragmentada. Royal Caribbean lamenta freno a Perfect Day México ; empresa insiste en mantener inversión en Mahahual Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EUdebido a que la empresa Cielo Soleado S. de R.L. de C.V.

—una de las promoventes de las obras— presentó por separado(MIA), una, correspondiente a la parte terrestre y la otra, a la parte marina. Se presentó meses después y, hasta el pasado 31 de marzo, estaba aún en integración del expediente, sin que se hubiera publicado en la La legislación ambiental mexicana establece que los impactos de un proyecto deben analizarse de manera integral y no fragmentada.

Por tanto, la Semarnat no puede valorar únicamente una parte del desarrollo terrestre, sin considerar las obras y actividades vinculadas al





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