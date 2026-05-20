Royal Caribbean no obtendrá permiso para construir Perfect Day en México

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció que el proyecto Perfect Day será rechazado por Semarnat, y Royal Caribbean lamentó la noticia. Se celebraron acciones por parte de grupos ecologistas, señalando que la empresa puede buscar una alternativa en lugar de la ubicación proyectada, pero que el gobierno no aceptará ningún proyecto que ponga en riesgo el ecosistema en la zona.

La secretaria Alicia Bárcena indicó que el proyecto Perfect Day no había sido avalado por autoridades ambientales, a pesar de que las obras se suspendieron en enero pasado.

Royal Caribbean lamentó este resultado y insistió en mantener su inversión en Mahahual. Grupos ecologistas celebraron esta decisión, señalando que no hay condiciones para evaluar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean. El gobierno aseguró que no va a hacer nada que ponga en riesgo al ecosistema en esa zona y que puede buscar una reubicación si el proyecto afecta a los arrecifes





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