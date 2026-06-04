RTP modifica servicio en Línea 2 del Metro por protestas de la CNTE

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) modificó su servicio emergente de apoyo a la Línea 2 del Metro debido a las protestas de la CNTE. Los usuarios que llegan a la estación Pino Suárez deben caminar hasta San Antonio Abad para poder abordar una unidad de RTP.

La Red de Transporte de Pasajeros ( RTP ) modificó su servicio emergente de apoyo a la Línea 2 del Metro debido a las protestas de la CNTE.

Los usuarios que llegan a la estación Pino Suárez deben caminar hasta San Antonio Abad para poder abordar una unidad de RTP. Esto representa una afectación adicional para quienes diariamente utilizan esta ruta para trasladarse al sur de la capital. La modificación responde a las condiciones derivadas de las protestas de la CNTE que se mantienen en la zona centro de la ciudad. Los pasajeros denuncian largas caminatas y saturación del transporte público rumbo a Xola.

Comerciantes de las inmediaciones de la estación Pino Suárez indicaron que un grupo de maestros llegó al lugar después de las 11 de la mañana intentando tomar los camiones de RTP, por lo que las unidades se retiraron. Bloquean Calzada de Tlalpan por falta de RTP en estación Xola; usuarios denuncian ausencia de camiones de apoyo.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) informó que la modificación responde a las condiciones derivadas de las protestas de la CNTE que se mantienen en la zona centro de la ciudad. La medida se suma a las afectaciones que desde hace varios días enfrentan los pasajeros de la Línea 2 del Metro, debido a los trabajos de rehabilitación y mantenimiento que se realizan en distintos puntos de la infraestructura





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