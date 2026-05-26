Rubén Rocha Moya comparece ante la Fiscalía General de la República

El gobernador de Sinaloa compareció ante la Fiscalía General de la República por las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , compareció ante la Fiscalía General de la República por las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El morenista acudió a la sede de la FGR en Culiacán, capital de Sinaloa, para comparecer. Fiscales de Estados Unidos aseguran que en su tiempo al frente del Gobierno estatal, Rocha Moya apoyó a 'Los Chapitos' para traficar droga. El mandatario con licencia aseguró que no dejará de luchar para que 'la verdad prevalezca'.

La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo 'preventivo' de las cuentas bancarias de los 10 funcionarios de Sinaloa que son investigados por las autoridades de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado. La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para determinar si los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, tienen algún sustento en la realidad para poder proceder en su contra.

Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le presentó la solicitud de Estados Unidos para detener de forma provisional y extraditar a los implicados, sin embargo, también señaló que, al menos en dicha solicitud, no se presentaron los elementos de prueba necesarios ni evidencias contundentes. El gobernador con licencia aseguró que cree en el Sistema Judicial Mexicano y confía en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia, que el movimiento de la Cuarta Transformación, ha venido saneando y legitimando, a través de múltiples acciones reformadoras que profundizan la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos.

Inspirado en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra presidenta e indiscutible jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla. El mandatario con licencia aseguró que no dejará de luchar para que 'la verdad prevalezca' y que inspirado en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra presidenta, lucha por el respeto a nuestra Soberanía Nacional





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