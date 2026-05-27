Rubén Rocha Moya: Confirma SSPC que no hay notificación formal contra el gobernador de Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que no existe ninguna notificación en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, tras acusaciones de EE.UU. por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La FGR analiza una solicitud de extradición y el mandatario estatal declaró en calidad de testigo, afirmando su confianza en el sistema judicial mexicano.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) confirmó que no existe ninguna notificación formal contra Rubén Rocha Moya , gobernador de Sinaloa, en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República ( FGR ) tras las acusaciones del gobierno estadounidense que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Esta confirmación se produce un día después de que Rocha Moya compareciera ante la FGR en Culiacán, donde declaró en calidad de testigo. Según la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, se realizaron consultas con instancias nacionales e internacionales competentes y se verificó que no hay ninguna alerta o solicitud oficial en contra del mandatario estatal. La declaración busca desmentir versiones que sugerían la existencia de una orden de captura internacional o un proceso formal de extradición en su contra.

Sin embargo, fuentes oficiales reconocen que la FGR analiza una solicitud de arresto y extradición presentada por Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, de los cuales dos ya han negociado su entrega voluntaria al país vecino. Aunque la petición estadounidense no es vinculante para las autoridades mexicanas, activa mecanismos de cooperación internacional. El gobernador, quien fue señalado el 29 de abril por el Departamento de Justicia de EE. UU.

, ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades y su confianza en el sistema judicial mexicano. En su declaración ante la FGR y en comunicaciones posteriores, Rocha Moya afirmó: "Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora en el momento que así lo juzgue necesario. Creo en el sistema judicial mexicano, confío en nuestro estado de derecho".

Su postura busca proyectar transparencia y tranquilidad ante un escenario de tensiones diplomáticas y jurídicas. La solicitud de extradición estadounidense, conocida como "alerta roja" de Interpol, es una petición internacional dirigida a más de 100 países miembros para localizar y detener a una persona mientras se concreta un proceso formal de extradición.

No obstante, su emisión depende de la evaluación de cada país y no obliga automáticamente a la detención. En el caso de Rocha Moya, hasta el momento no se ha emitido dicha alerta, según lo confirmado por la SSPC. Este episodio refleja la complejidad de las relaciones bilaterales en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, así como los límites de la cooperación internacional cuando existen acusaciones de narcotráfico contra altos funcionarios.

La FGR mantiene la investigación de manera autónoma y determinará, con base en el derecho mexicano, si existe elementos para proceder contra el gobernador o cualquier otro implicado. Mientras tanto, Rocha Moya continúa con sus funciones al frente del estado de Sinaloa, en un contexto de atención mediática y expectativas políticas.

El caso también expone la estrategia de comunicación del gobierno federal, que a través de la SSPC busca calmar los ánimos y evitar especulaciones, aunque al mismo tiempo reconoce tácitamente la existencia de una solicitud formal de extradición que está bajo análisis. La postura de México reafirma su soberanía judicial y su compromiso con los procesos legales internos, al tiempo que enfrenta presión diplomática de Washington.

Se espera que en los próximos días la FGR emita un pronunciamiento oficial sobre el estatus jurídico de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios señalados. La comunidad internacional y los mercados financieros observan con atención el desenlace de este caso, que podría sentar un precedente en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en México. La.compareTo





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