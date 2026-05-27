Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Morena, no tiene ficha roja de Interpol

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) corrigió e informó que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya no tiene ninguna ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobernador con licencia y los otros siete funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico tenían una ficha roja.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corrigió e informó que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya no tiene ninguna ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal ( Interpol ).

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobernador con licencia y los otros siete funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico tenían una ficha roja. Sin embargo, este miércoles la SSPC detalló que después de una consulta, se confirmó que no fue emitida la notificación contra el gobernador con licencia.

Este martes, el gobernador con licencia se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa a comparecer ante el Ministerio Público. En sus redes sociales, el gobernador con licencia manifestó su disposición a comparecer ante la autoridad cuando sea necesario. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que no se detuvo al gobernador debido a que tener una ficha de Interpol, no implica una orden de extradición





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