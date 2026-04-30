Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, se pronuncia sobre acusaciones por narcotráfico y su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió a las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos por su presunta asociación con el Cártel de Sinaloa. En una declaración pública, el mandatario estatal aseguró que no teme a las acusaciones porque se siente una persona limpia. Además, destacó la importancia de Sinaloa como un estado clave para México, a pesar de la estigmatización que ha sufrido por temas de seguridad. El caso involucra a otros nueve funcionarios de alto rango de Sinaloa, acusados de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico.

El gobernador de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , se pronunció sobre las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos por su presunta asociación con el Cártel de Sinaloa .

En una declaración pública, el mandatario estatal aseguró que no teme a las acusaciones porque se siente una persona limpia y que no hay nada que temer. No adelantar vísperas, todo en su momento, afirmó, evitando hacer comentarios sobre los otros nueve funcionarios de alto rango de Sinaloa, tanto en activo como retirados, que también fueron acusados por el gobierno estadounidense de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico.

Entre los cargos se incluyen la importación de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos, así como la posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Durante su discurso, Rocha Moya destacó la importancia de Sinaloa como un estado clave para México, a pesar de la estigmatización que ha sufrido por temas de seguridad. Vamos a sacar adelante Sinaloa, que es un gran estado, hoy lo dijo la presidenta en la mañanera, dijo, Sinaloa lamentablemente estigmatizado por otras partes por el tema de la seguridad y demás, Sinaloa es un gran estado, los que habitan Sinaloa es un gran pueblo, el pueblo de Sinaloa lo merece todo, Sinaloa es el granero de la república, sí, nosotros somos productores, aquí ustedes son los que aportan para que seamos justamente el granero de la república, destacó.

El gobernador hizo hincapié en la contribución de Sinaloa a la economía nacional, especialmente en el ámbito agrícola, y en la resiliencia de su pueblo.

Los funcionarios de alto rango de Sinaloa implicados en el caso son Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cazarez, senador y exsecretario general de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la policía de Investigación de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Nunez, alias Cholo, exjefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la policía municipal de Culiacán; y Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán.

Todos ellos enfrentan cargos por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Las autoridades estadounidenses han señalado que este caso es parte de una operación más amplia para desmantelar redes de narcotráfico que operan en la frontera entre México y Estados Unidos





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