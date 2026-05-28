Rubén Rocha Moya no cuenta con notificación roja de Interpol, según SSPC

La SSPC aclaró que, tras realizar consultas con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles que el gobernador con licencia de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , no cuenta con una notificación roja emitida por la Interpol , luego de las declaraciones realizadas previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre una posible alerta internacional derivada de los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos.

La SSPC precisó que, tras realizar consultas con las autoridades competentes nacionales e internacionales, se confirmó que no existe ninguna notificación roja vigente en contra del mandatario sinaloense. La aclaración de la SSPC ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum fuera cuestionada sobre el paradero de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, la mandataria explicó que la existencia de órdenes de aprehensión emitidas por el gobierno de Estados Unidos puede derivar en mecanismos internacionales de alerta. La SSPC aclaró que, tras realizar consultas con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra. Rubén Rocha Moya comparó ante la FGR en Culiacán y manifestó confianza en las instituciones judiciales mexicanas y en el Estado de Derecho.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó el procedimiento mediante el cual opera una notificación roja de Interpol y los pasos necesarios para que ésta tenga efectos legales en México





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sinaloa Rubén Rocha Moya Notificación Roja Interpol Alerta Internacional Obras De Detención Ficha Roja Fiscalía General De La República Relaciones Exteriores Presidencia Claudia Sheinbaum Obras De Detención Con Fines De Extradición Comparación Ante La FGR Confianza En Las Instituciones Judiciales Mexi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Niega SSPC que exista ficha roja hacia Rocha MoyaReportero egresado de la carrera de Comunicación y Periodismo de la UNAM, me gusta investigar temáticas de seguridad y justicia, así como legislativos y de política.

Read more »

SSPC confirma que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de InterpolLa dependencia ratificó la información luego de las consultas correspondientes con instancias nacionales e internacionales competentes

Read more »

Rubén Rocha Moya: Confirma SSPC que no hay notificación formal contra el gobernador de SinaloaLa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que no existe ninguna notificación en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, tras acusaciones de EE.UU. por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La FGR analiza una solicitud de extradición y el mandatario estatal declaró en calidad de testigo, afirmando su confianza en el sistema judicial mexicano.

Read more »

SSPC niega ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya; sólo existe solicitud de EUSeguridad federal descarta alerta internacional contra Rocha Moya y aclara que la Interpol no ha emitido ficha roja en su contra

Read more »