Rubén Rocha Moya rechaza acusaciones de narcotráfico y las vincula a un ataque contra la Cuarta Transformación

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha rechazado las acusaciones de narcotráfico presentadas por el gobierno de Estados Unidos, calificándolas como un ataque al movimiento político de la Cuarta Transformación. Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos son acusados de conspirar con el Cártel de Sinaloa en delitos de narcotráfico y armas.

El gobernador de Sinaloa , Rubén Rocha Moya , ha rechazado con firmeza las acusaciones de narcotráfico presentadas por el gobierno de Estados Unidos , calificándolas como un ataque directo al movimiento político conocido como la ' Cuarta Transformación '.

En un comunicado, Rocha Moya afirmó que las imputaciones carecen de fundamento y veracidad, y prometió demostrar su inocencia con contundencia.

'Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno', declaró. Añadió que este ataque no solo es contra su persona, sino contra todo el movimiento de la Cuarta Transformación, sus líderes y los mexicanos que representan esta causa.

Rocha Moya vinculó las acusaciones a una estrategia para violar la soberanía nacional, tal como establece el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un principio que su movimiento defiende como invariable e innegociable. El senador morenista Enrique Izunza también rechazó las acusaciones, señalando que son parte de un ataque contra la Cuarta Transformación y los valores que defiende.

Desde la tribuna del Senado, Izunza defendió el principio de soberanía nacional y criticó la actuación de agentes estadounidenses en territorio mexicano, calificándola de ilegal.

'Hoy, causalmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas', declaró. Rocha Moya, originario de Badiraguato, Sinaloa, expresó su orgullo por sus raíces y rechazó cualquier insinuación de que su procedencia lo vincule con actividades delictivas.

'Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia', afirmó. Agregó que su vida ha estado marcada por el trabajo, el estudio y el servicio, y que su biografía refleja estos valores.

'Nuestra biografía está ahí: trabajo, estudio y servicio', declaró. El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos. Según el Departamento de Justicia, los acusados participaron en una conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Entre los acusados se encuentran Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, conocido como 'El Cholo', exjefe de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipolito, alias 'Tornado', exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa; y Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán. Rocha Moya y sus aliados políticos han prometido enfrentar las acusaciones con firmeza, defendiendo no solo su inocencia, sino también los principios de soberanía y justicia que representan





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