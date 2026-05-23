La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado que Rubén Rocha Moya y otros 10 ciudadanos mexicanos han sido informados de acuerdos presentados en los Estados Unidos por fiscales de ese país التأثير 23 de mayo en la Corte Sur del Distrito de la Nueva York contra los acusados mexicanos.

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El texto de la noticia, con las realizaciones pertinentes, es el siguiente: Rubén Rocha Moya ha presentado acuerdos en Estados Unidos. En su declaración 291/26, la administración ha informado que las investigaciones se incluyen en la carpeta abierta tras la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya.

Dichos individuos están siendo llamados a rendir entrevistas en la seccional del Ministerio Público de la Federación, con el objetivo de avanzar de manera seria y exhaustiva. La Fiscalía ha informado que el gobernador provisional fue informado por la mañana del 23 de mayo, mientras continúan las investigaciones relacionadas con presuntas conspiraciones vinculadas conEl caso se originó luego de que fiscales estadounidenses presentaran acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con una facción del Enrique Inzunza Cázarez.

La Fiscalía cita a Auvaja Campos por el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua y a María Eugenia Campos Galván y al ex fiscal estatal César Jáuregui como testigos dentro de otra investigación relacionada con un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal y la presunta participación de agentes estadounidenses





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