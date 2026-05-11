'Rubio podría desafiar a Vance en la elección presidencial' enEl engaño en la elección del 2028

Una relación interesante entre dos hombres poderosos, Vance, conocido por su novela 'Anastasía', y Rubio, un consejero nacional de seguridad y ex jefe de arhivística durante la administración Trump, ha generado nuevas especulaciones sobre una posible contienda entre ellos por la candidatura presidencial republicana en 2028. Rubio también ha declarado que se retirará si Vance decide presentarse, y por parte de Vance, se ha dicho que sencillamente se está divirtiendo sondando las perspectivas electorales, pero ambos hombres -que comparten un pasado como boyacitas en campaigns exclusivas del período de transición de Bush- se están conociendo mejor. Por la economía, la guerra y las tácticas agresivas para frenar la inmigración, el Partido Republicano está enfrentando vientos políticos adversos. ¿Serán Rubio y Vance los que podrán salvar el partido? ¿Podrán ser reconciliados en un futuro cercano? Juntos o en desacuerdo, el tiempo dirá.

Mientras Rubio estaba esforzando por seducir a los periodistas en Washington, la administración política de la Casa Blanca envió a Vance a una fábrica en Des Moines para brindar apoyo a un republicano vulnerable en la Cámara, el representante Zach Nunn.

Durante su aparición, Vance lanzó un ataque bien logrado contra las políticas del Partido Demócrata y expusieron su aversión a esas políticas hasta sus propios cambios de identidad política en el pasado. Sus apariciones, llenas de comentarios virales, han generado nuevas especulaciones sobre si Rubio podría desafiar a Vance, presumiblemente favorito, en una contienda por la candidatura presidencial republicana.

Según varias personas cercanas a ambos, Vance y Rubio, que son amigos, no quieren que se les vea compitiendo entre sí por la candidatura presidencial de 2028. Otros dijeron que era demasiado pronto para saber cómo se perfilaría la contienda, pues habría que ver cómo le va al Partido Republicano en las elecciones intermedias de este año.

Según el senador Eric Schmitt, republicano por Misuri, en una entrevista a principios de año sobre la relación entre Vance y Rubio, ‘ambos comprenden el momento’ y ‘se trata de un regreso histórico de un presidente que estaba fuera del cargo, que ha vuelto y de una coalición única que, ya sabes, hizo que eso fuera posible’. La Casa Blanca no hizo comentarios para este artículo. Según varias fuentes, ambos se llevan realmente bien.

No es inusual verlos reír juntos en los actos de la Casa Blanca. Hablan entre ellos de deportes y de sus familias. Ambos también son muy conscientes de lo que se dice sobre sus reputaciones y sus respectivos futuros. Sin comentarios para este artículo.

Según varias fuentes, ambos se llevan realmente bien. No es inusual verlos reír juntos en los actos de la Casa Blanca. Hablan entre ellos de deportes y de sus familias





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