Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual; video de la noche es clave en la investigación

La actriz Ruby Rose ha presentado una denuncia formal contra la cantante Katy Perry, alegando agresión sexual ocurrida en una discoteca de Melbourne. Un video de la noche en cuestión, que muestra a ambas celebridades en el mismo lugar, podría ser una prueba crucial para la investigación policial.

El mundo del espectáculo se ha visto sacudido esta semana por una grave acusación de agresión sexual . La actriz australiana Ruby Rose ha utilizado las redes sociales para señalar directamente a la estrella pop Katy Perry , alegando que la cantante la agredió sexualmente en una discoteca de Melbourne , Australia. Según el testimonio de Rose, el incidente tuvo lugar en el reconocido club nocturno Spice Market.

La actriz detalló, a través de su cuenta en la red social Threads, que Perry le restregó sus partes íntimas en la cara mientras ella se encontraba dormida y recostada. En medio de la creciente atención mediática, el portal especializado TMZ ha publicado un video que documenta la noche en cuestión. Las imágenes corresponden a una fiesta de graduación que se celebraba en el Spice Market, y aunque no muestran directamente la interacción denunciada entre Perry y Rose, sí confirman la presencia de ambas en el mismo establecimiento y en la misma velada. El video muestra a Katy Perry participando activamente de la celebración, bailando y cantando éxitos como Single Ladies de Beyoncé. Si bien la interacción específica entre la cantante y la actriz no es visible, la evidencia visual respalda la afirmación de que coincidieron en el lugar donde se habría perpetrado la presunta agresión, lo que podría ser una pieza fundamental en el desarrollo del caso. Este video ha sido calificado como una prueba contundente que sustenta la presencia conjunta de ambas en la escena del supuesto incidente. Tras su declaración pública inicial, Ruby Rose ha confirmado que ha acudido a la policía australiana para presentar una denuncia formal contra Katy Perry. Esta información fue posteriormente corroborada por la revista Variety, tras consultar con las autoridades de Melbourne. Siguiendo las recomendaciones legales y con el objetivo de no obstaculizar la investigación en curso, Ruby Rose ha anunciado que se abstendrá de hacer más declaraciones públicas o a través de las redes sociales sobre el caso. Katy Perry, por su parte, ha negado rotundamente los señalamientos. A través de su equipo legal, la cantante ha manifestado que Ruby Rose tiene un historial de realizar falsas acusaciones de agresión sexual contra cantantes. La investigación policial se encuentra en una fase delicada, donde las declaraciones de ambas partes y las pruebas recabadas, incluyendo el reciente video, serán determinantes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Este caso ha generado un considerable debate internacional sobre las acusaciones de agresión sexual en la industria del entretenimiento y la importancia de las investigaciones adecuadas





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