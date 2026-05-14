Rudy Giuliani: Experiência Espiritual Durante Comatose

El ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, reveló que tuvo una experiencia 'espiritual' mientras estaba en estado comatoso durante la neumonía. Giuliani comparó la experiencia con haber tenido un sueño, muy vívido, mientras se encontraba en tránsito 'a un juicio con San Pedro'. Fue entonces que su exasesor Peter J. Powers intervino, dándole un mensaje significativo.

NUEVA YORK - El ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani , confesó que tuvo una experiencia 'espiritual' mientras estuvo en estado comatoso durante la neumonía que lo descompensó, a inicios de mayo.

El abogado republicano dijo que tuvo un encuentro con Pedro, aunque no con el santo. ,Al retomar su podcast 'America’s Mayor Live!

', el miércoles 13 de mayo, Giuliani explicó que mientras estaba 'como desconectado de la realidad', tuvo una especie de 'intervención muy significativa de mi Peter (Pedro), tengo mi propio Peter… Peter J. Powers, mi amigo de toda la vida'. ,Hace 10 años, el ex alcalde de Nueva York sufrió la muerte de su amigo Pedro, a causa de cáncer de pulmón. ¿Qué le habría dicho en esta reciente intervención a Giuliani?

,Obvio, el retirado político, de 81 años, adelantó que pronto ofrecerá más detalles. Y claro que lo hará en su podcast. ,Guiliani comparó la experiencia con haber tenido un sueño, muy vívido, mientras se encontraba en tránsito 'a un juicio con San Pedro'. ,Fue entonces que su exasesor Peter J. Powers intervino, dándole un mensaje significativo.

Tanto, que al despertar del estado de coma, Giuliani le pidió a su hijo Andrew que lo grabara relatando en detalle lo que experimentó. ,Rudy Giuliani, quien fue alcalde de la ciudad de Nueva York durante los ataques terroristas a las Torres Gemelas (World Trade Center), se mantiene bajo cuidado médico desde el pasado 3 de mayo.

,El amigo cercano del presidente Donald Trump estuvo en cuidados intensivos en un centro de salud en Palm Beach, en el estado de Florida, que convirtió en su hogar hace unos años. También te puede interesar,





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