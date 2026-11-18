Ciudadanos en la Zona Rosa y Roma Norte denuncian ruido nocturno excesivo. Datos de la PAOT revelan que el 78 por ciento de las quejas sobre decibeles están pendientes.

Los residentes de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México enfrentan una creciente crisis de insomnio y perturbación debido a los niveles de ruido nocturno en la Zona Rosa. Este sector de la capital, conocido internacionalmente por su vibrante vida nocturna, se ha convertido en el epicentro de un conflicto entre la industria del entretenimiento y las comunidades aledañas que buscan descansar.

Cronología del Estrés Sonoro Nocturno

El problema se intensifica drásticamente después de las 23:00 horas, momento en el que los bares y restaurantes de la Zona Rosa alcanzan su punto máximo de afluencia. Según testimonios directos, el caos generado por la música, los clientes que gritan y el movimiento de vendedores ambulantes transforma la tranquilidad de la noche en un entorno hostil para los vecinos. Carlos, un habitante reportado de este sector, asegura que las molestias son intolerables cuando los establecimientos están saturados.

Also read Artisanos Oaxaqueños Carlos y Rosa Ofrecen Manualidades e Intercambio por Despensa

Los residentes cuestionan firmemente que las inspecciones gubernamentales se lleven a cabo entre las 20:00 y las 21:00 horas. Esta ventana horaria coincide con una menor densidad de público, lo que permite que los negocios parezcan cumplir la norma. No obstante, la realidad cambia al caer la noche, ya que el ruido regresa con fuerza una vez que las autoridades se retiran. Los vecinos denuncian que los comercios simplemente reducen el volumen cuando detectan inspectores, pero vuelven a incrementar las cifras de decibelios al instante.

Críticas sobre la Fiscalización y Decibelios

Los dueños y encargados de establecimientos en la calle Génova desestiman estas acusaciones como exageraciones innecesarias. Defienden que la música y el ambiente son parte inherente de su modelo de negocio y sostienen que respetan los límites legales permitidos. Además, algunos empresarios argumentan que los criterios de medición de las autoridades son desiguales en comparación con otras zonas comerciales de la capital.

La normativa vigente establece que la frecuencia sonora puede alcanzar hasta 65 decibelios entre las 06:00 y las 08:00 horas. Para el resto del horario, el límite permitido baja a 63 decibelios. Esta diferencia técnica es utilizada por los negocios para justificar sus operaciones durante la noche. Sin embargo, los ciudadanos señalan que incluso con estas medidas, el exceso de decibeles sigue siendo abrumador y afecta la calidad de vida en sus hogares.

Estadísticas de la PAOT y Expedientes Pendientes

Los datos oficiales obtenidos a través de mecanismos de transparencia revelan una carga enorme para la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Entre el 1 de enero y el 12 de octubre de 2026, la entidad recibió mil 34 denuncias por ruido y vibraciones fuera de los límites permitidos. De este total, únicamente 226 casos fueron concluidos, dejando un 78 por ciento de las quejas bajo investigación activa.

Esta baja tasa de resolución, equivalente al 22 por ciento de expedientes cerrados, refleja una ineficiencia significativa en el sistema de justicia ambiental. La PAOT enfrenta el desafío de medir, comprobar y atender una gran cantidad de reclamos que se extienden más allá de los límites inmediatos de la Zona Rosa. La falta de agilidad en estos procesos contribuye a la sensación de impunidad entre los dueños de los locales nocturnos.

Concentración de Quejas en Alcaldías Específicas

El problema no está aislado; las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez acumulan 480 reportes, lo que representa el 46 por ciento del total nacional de quejas por ruido. En la Cuauhtémoc, con 324 denuncias, Roma Norte lidera la lista con 77 reportes. Le sigue el Centro Histórico con 54 quejas, mientras que la Alcaldía Juárez registró 28 en la misma zona. La Doctores y Cuauhtémoc también aparecen con volúmenes altos de molestias reportadas.

En contraste, en la Benito Juárez, con 156 denuncias en 53 colonias, se observan nuevas tendencias en zonas que antes no tenían tantos problemas. La colonia Nápoles acumula 14 reportes hasta el 12 de octubre de 2026, seguida de Del Valle con 13. La presencia de viviendas junto a restaurantes y bares en estas colonias ha intensificado el conflicto, generando una presión constante sobre las autoridades ambientales para que tomen medidas más estrictas y constantes en el futuro.