Rumor: El tráiler de Halo en el evento de PlayStation se canceló en el último minuto

Un nuevo rumor indica que el videojuego de Halo, protagonizado por el Master Chief, iba a tener un tráiler en el evento de PlayStation, pero que finalmente se cambió de planes. Aunque al final, será la primera vez que un juego de la franquicia abandone su exclusividad y llegue a más plataformas. Sin embargo, parece que ya hubo polémica detrás de escena.

Se ha filtrado un rumor que indica que el videojuego de Halo , protagonizado por el Master Chief , iba a tener un tráiler en el evento de PlayStation, pero que finalmente se cambió de planes.

Aunque al final, será la primera vez que un juego de la franquicia abandone su exclusividad y llegue a más plataformas. Sin embargo, parece que ya hubo polémica detrás de escena. También se rumoreaba que iba a tener una breve participación en el State of Play de Sony, aunque hubo un cambio de planes de último minuto. Lo realmente interesante de este adelanto es lo que se lee en las letras pequeñas.

En una leyenda que aparece al principio, se indica que todo el metraje se grabó en un muestre dicho mensaje en un tráiler que se publicó en el canal oficial de la franquicia en YouTube. Un fuente cercana a la situación afirmó que 'Microsoft había planeado tener un juego en el State of Play de PlayStation, pero decidió no hacerlo, lo que enfureció a Sony'. Aunque esto parece mera especulación, todas las piezas empiezan a encajar en su lugar.

En caso de que esta teoría sea cierta, es fácil ver por qué Sony reaccionó de mala manera ante la exigencia de su rival. Al final del día, es posible que haya tenido que reeditar el evento, reprogramar las subidas a YouTube e incluso buscar un sustituto para llenar el espacio vacío.

Aunque los fans tienen una razón para comprar la consola, la exclusividad de los juegos de XBOX aún no es definitiva y algunos títulos first-party aún llegarán a PlayStation. Pero dinos, ¿crees que el tráiler de Halo: Campaign Evolved realmente iba a aparecer en el State of Play? Déjanos leer tus comentarios. Editor y redactor desde 2020.

Amo los juegos de peleas y los FPS, pero soy malísimo en todos. Escribo noticias, artículos y reseñas sobre la actualidad de la industria del gaming. En mi tiempo libre me pongo a dibujar, ver películas o pasar horas en el modo entrenamiento de Mortal Kombat. ¿XBOX sólo lanzará juegos exclusivos a partir de ahora y ya se acabaron los estrenos multiplataforma? La compañía explica su nueva estrategi





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