Rumores de separación entre Renata Haro y Juan Diego Covarrubias

Se filtró información sobre una posible crisis en el matrimonio entre la creadora de contenido Renata Haro y el actor de telenovelas Juan Diego Covarrubias. Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores, se sabe que Renata tomó la decisión de mudarse de casa y dejó de seguir a Juan Diego en redes sociales. Recientemente, la periodista Flor Rubio compartió un video en el que reveló que Juan Diego había eliminado la frase que anunciaba su matrimonio con Renata en su perfil de Instagram.

A finales del mes de mayo, se filtró información sobre una posible crisis en el matrimonio entre la creadora de contenido Renata Haro y el actor de telenovelas Juan Diego Covarrubias .

Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores, se sabe que Renata tomó la decisión de mudarse de casa y dejó de seguir a Juan Diego en redes sociales. Recientemente, la periodista Flor Rubio compartió un video en el que reveló que Juan Diego había eliminado la frase que anunciaba su matrimonio con Renata en su perfil de Instagram.

Aunque ambos artistas aún no han hecho declaraciones al respecto, los rumores de una posible separación continúan circulando en las redes sociales





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