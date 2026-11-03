Rusia ataca Jersón y deja 26 muertos tras expirar tregua humanitaria en Oleshki

Ucrania denuncia 26 fallecidos en un ataque a una escuela de ayuda humanitaria en Jersón. La ofensiva llega horas después de que finalizaran las negociaciones de paz mediadas por Melania Trump.

Ucrania ha acusado a Rusia de lanzar múltiples ataques aéreos contra la región meridional de Jersón, resultando en al menos 26 muertos. Esta ofensiva devastadora se produjo inmediatamente después de que expirara un alto el fuego local en la zona, lo que ha destrozado las recientes esperanzas de alcanzar avances significativos hacia la paz.

El fin de la tregua en Oleshki

La pausa en los combates había sido negociada por Melania Trump para facilitar una misión humanitaria en la ciudad de Oleshki, actualmente ocupada por fuerzas rusas. Este período de calma terminó el domingo 02 de noviembre sin que ninguna de las partes denunciara violaciones al cese del fuego durante su vigencia.

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No obstante, horas después de que finalizara la tregua, Rusia reanudó sus operaciones militares. Los ataques se dirigieron repetidamente contra una localidad en la región de Zaporiyia, que limita con Jersón, causando una cifra de víctimas mortales que ya se confirma en veintiséis personas.

Ataque a escuela humanitaria

Entre las víctimas se encuentran civiles que acudieron a una escuela para recoger ayuda humanitaria. Las imágenes captadas en el lugar mostraban el edificio reducido a escombros completos, mientras que los equipos de rescate trabajaban activamente entre los restos para intentar salvar vidas o recuperar cuerpos.

Volodimir Zelenski describió la secuencia de los eventos como una estrategia deliberada y brutal. Según el presidente ucraniano, tras el primer impacto de una bomba aérea, se produjo un segundo ataque con otras nueve bombas dirigidas específicamente contra el refugio donde se habían resguardado las personas.

Reacciones y postura oficial

Zelenski calificó los ataques de absolutamente horribles y afirmó que existía un momento crítico tras la tregua en Oleshki donde los siguientes pasos podrían haber demostrado que el progreso hacia la paz era posible. Sin embargo, con esta masacre, Rusia envía una señal completamente opuesta al apostar por nuevos asesinatos.

El mandatario añadió que la acción violenta provocará una respuesta inmediata por parte de Ucrania. La confirmación de la fecha 02 de noviembre sitúa este incidente como un punto de inflexión clave en la escalada de violencia tras el breve periodo de calma negociado internacionalmente.