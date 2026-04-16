Rusia desata masivo bombardeo aéreo sobre civiles en Ucrania: casi 700 drones y decenas de misiles dejan al menos 16 muertos y más de 100 heridos

Rusia lanzó el ataque aéreo más grande en casi dos semanas contra Ucrania, empleando casi 700 drones y decenas de misiles dirigidos principalmente a zonas civiles. El bombardeo causó al menos 16 muertos y más de 100 heridos, provocando terror entre la población y daños generalizados. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, busca más defensas antiaéreas mientras el conflicto continúa.

Rusia ha lanzado un devastador bombardeo aéreo contra zonas civiles en Ucrania, utilizando casi 700 drones y decenas de misiles balísticos y de crucero en lo que se describe como la mayor ofensiva aérea en casi dos semanas. Las autoridades informaron el jueves de al menos 16 fallecidos y más de 100 heridos, mientras los residentes aterrorizados buscaban refugio en sus hogares. El ataque se prolongó durante horas y ha afectado gravemente a la población civil.

Tetiana Sokol, una residente de Kiev de 54 años, relató su experiencia aterradora. Dos misiles impactaron cerca de su vivienda, obligándola a refugiarse con su perro en el pasillo. Las explosiones iluminaban la noche y las ventanas de su casa estallaron por la onda expansiva. "En el tercer ataque, todo se rompió, todo voló, estábamos en shock, no sabíamos a dónde correr. Agarré lo que tenía una mano y salí corriendo con el perro", describió a The Associated Press. El estrés postraumático era palpable en sus palabras: "Todavía no he podido encontrar a los gatos en casa, treparon por algún lado, ni siquiera sé dónde. No hay ventanas, nada, el perro sigue dando vueltas estresado". La imagen de una mujer paseando con su perro entre los escombros de una casa dañada en un ataque ruso a una zona residencial en Kiev, el 16 de abril de 2026, capturada por AP, ilustra la devastación. Las fuerzas rusas han intensificado sus ataques contra áreas civiles en Ucrania casi a diario desde el inicio de la invasión a gran escala hace más de cuatro años. Si bien los asaltos regulares son una constante, ocasionalmente se ven salpicados por ataques masivos como el ocurrido recientemente. Naciones Unidas estima que más de 15.000 civiles ucranianos han perdido la vida a causa de estos ataques. El Ministerio de Defensa ruso justificó la operación como una represalia por ataques ucranianos dentro de Rusia, donde drones y misiles de largo alcance han golpeado refinerías de petróleo y plantas de fabricación militar. Según el ministerio, el bombardeo ruso se dirigió a instalaciones vinculadas a las fuerzas armadas ucranianas. António Costa, presidente del Consejo Europeo, condenó el ataque como "otro ataque horrendo más" dirigido a personas que dormían en sus hogares. Esta ofensiva se produce poco después de la gira de 48 horas del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, por Alemania, Noruega e Italia. Durante su viaje, Zelenskyy buscó urgentemente obtener más sistemas de defensa antiaérea para contrarrestar los misiles rusos. Ucrania ha desarrollado una industria armamentística nacional significativa, particularmente en la producción de drones y misiles, pero aún no ha logrado igualar la sofisticación de sistemas de defensa aérea como los Patriot de fabricación estadounidense. La principal prioridad diplomática de Kiev es asegurar la ayuda de sus aliados para adquirir y construir sistemas de defensa antiaérea más avanzados. Además, el país enfrenta problemas de liquidez y necesita el desembolso rápido de un préstamo de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) prometido por la Unión Europea, que actualmente está bloqueado por Hungría. Kiev teme que la guerra en Irán esté mermando las reservas de sistemas avanzados de fabricación estadounidense que necesita y ha expresado su oposición a una exención temporal de Washington a las sanciones al petróleo ruso, argumentando que contribuye a financiar el esfuerzo bélico de Moscú. "Otra noche se ha demostrado que Rusia no merece ningún alivio de la política global ni el levantamiento de sanciones", tuiteó Zelenskyy en X. Agradeció a Alemania, Noruega e Italia por los nuevos acuerdos para reforzar las defensas antiaéreas ucranianas. Las autoridades ucranianas también están colaborando con Holanda para obtener suministros adicionales. "He dado instrucciones al Comandante de la Fuerza Aérea para que se ponga en contacto con esos socios que se habían comprometido a proporcionar misiles para Patriot y otros sistemas", añadió el presidente. El reciente operativo ruso fue el más significativo en varias semanas. El mes pasado, Rusia lanzó 948 drones y 34 misiles en un lapso de 24 horas, constituyendo la mayor ofensiva de la guerra contra zonas civiles. En Kiev, al menos cuatro personas murieron durante la noche, incluyendo un niño de 12 años, y más de 50 resultaron heridas, según informes oficiales. Los proyectiles rusos causaron daños en 17 edificios de apartamentos, 10 viviendas particulares, un hotel, un centro de oficinas, un concesionario de automóviles, una gasolinera y un centro comercial en la capital. En la ciudad portuaria de Odesa, nueve personas perdieron la vida y 23 resultaron heridas. En la región central de Dnipro, tres mujeres fallecieron y alrededor de tres docenas resultaron heridas. Finalmente, una persona murió en Zaporiyia, en el sur del país. La gravedad de estos ataques subraya la necesidad urgente de fortalecer las defensas ucranianas y mantener la presión diplomática para detener esta violencia indiscriminada. La comunidad internacional ha reiterado la importancia de no permitir que este tipo de ataques se normalicen, exigiendo rendición de cuentas y un cese inmediato de las hostilidades contra la población civil





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