Rusia lanza el mayor ataque con drones y misiles contra Ucrania: 18 muertos y más de 100 heridos

Moscú ha ejecutado una ofensiva a gran escala con 656 drones y 73 misiles, incluidos Zircon hipersónicos, impactando en ciudades como Kiev y Dnipró. Kiev interceptó la mayoría de las amenazas pero no pudo detener los misiles más avanzados. Zelenski pide urgentemente más defensas Patriot mientras el Kremlin habla de un "nuevo paradigma" en la guerra.

Rusia lanzó una ofensiva masiva contra Ucrania en la madrugada del martes, empleando cientos de drones y decenas de misiles en un ataque que, según las autoridades ucranianas, dejó un saldo de 18 fallecidos y más de 100 heridos.

El presidente Volodimir Zelenski informó que se dispararon 73 misiles y más de 600 drones, e instó nuevamente a Estados Unidos a proporcionar más sistemas de defensa antimisiles Patriot para reponer las reservas agotadas de Kiev. La Fuerza Aérea de Ucrania confirmó haber interceptado o neutralizado 40 misiles y 602 drones, aunque no pudo detener los misiles hipersónicos Zircon, de los que se lanzaron ocho.

Rusia, por su parte, declaró que el ataque se dirigió contra instalaciones de la industria de defensa ucraniana, utilizando armas de alta precisión de largo alcance. Los devastadores impactos se sintieron en varias ciudades, particularmente en Kiev y Dnipró. En la capital, seis personas murieron y 60 resultaron heridas, incluidos tres niños, y numerosos rascacielos, una guardería, una clínica y edificios administrativos resultaron dañados.

En Dnipró, un edificio de apartamentos de cuatro plantas quedó parcialmente destruido, causando 12 muertos, entre ellos dos niños pequeños. Testigos describieron escenas de destrucción y pánico, con escombros y humo cubriendo los lugares de los impactos. En la región de Járkov, otro niño se encuentra entre los 14 heridos por ataques con drones y misiles.

El Kremlin calificó la guerra de haber entrado en "un nuevo paradigma" y acusó al ejército ucraniano de actos de terrorismo, mientras advertía de ataques sistemáticos y exhortaba a los extranjeros a abandonar Kiev. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, pidió a los socios internacionales medidas concretas, incluyendo sanciones más duras y mayor apoyo militar, afirmando que los esfuerzos de paz solo tendrán éxito con presión real sobre Moscú.

Este escalada se produce en un contexto de estancamiento en las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos y mientras Washington centra su atención en el conflicto en Oriente Medio. Ucrania ha respondido atacando regularmente refinerías de petróleo en territorio ruso, aunque a menor escala.

La invasión rusa, iniciada en 2022, ha causado decenas de miles de muertos, ha obligado a millones a abandonar sus hogares y ha devastado amplias zonas del país, con Rusia controlando aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano. Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado a civiles. Como respuesta a los ataques, Polonia, miembro de la OTAN, movilizó aviones militares para proteger su espacio aéreo.

Además, se reportó un incendio en la región rusa de Krasnodar tras un ataque con drones que el ejército ucraniano confirmó





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