La noticia se refiere a la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, donde se abordaron temas como la militarización del Ártico, la acumulación de materiales nucleares por parte de Japón y la propuesta conjunta para poner fin al conflicto en la zona del golfo Pérsico.

Las relaciones entre Rusia y China alcanzan un nivel excepcionalmente alto, con una propuesta conjunta para poner fin al conflicto en la zona del golfo Pérsico y una advertencia sobre la militarización del Ártico por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Putin y Xi arremeten contra Estados Unidos por propiciar la pérdida del legado del tratado de reducción de armas estratégicas Nuevo START y denuncian la acumulación de materiales nucleares por parte de Japón sin una confirmación veraz sobre su propósito civil. Además, se refuerza la alianza tradicional entre las fuerzas armadas de ambos países y se busca una mejor coordinación en formatos multilaterales y bilaterales para hacer frente a las amenazas y desafíos en la seguridad regional y global





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