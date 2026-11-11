Rusia y Ucrania cierran acuerdo de canje masivo de prisioneros en Abu Dabi

Moscow and Kyiv finalize a massive prisoner swap deal following tripartite talks in Abu Dhabi mediated by the US, with details to be announced shortly.

Las negociaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania han concluido con un hito significativo tras la firma de un acuerdo para realizar un intercambio masivo de prisioneros de guerra. Este pacto se alcanzó durante las conversaciones celebradas este miércoles en Abu Dabi, donde los delegados de ambas naciones, bajo la mediación oficial de Estados Unidos, lograron cerrar el segundo día de contactos con un resultado concreto.

Acuerdo De Canje En Abu Dabi

Vladimir Medinski, quien ejerce como jefe de la delegación rusa en la capital emiratí, confirmó públicamente que las partes han llegado a una resolución sobre el tema del canje. El funcionario ruso declaró que los detalles específicos de la operación, incluyendo la lista exacta de los individuos involucrados y la logística del traslado, serán divulgados en las próximas horas para garantizar la transparencia del proceso ante la opinión pública internacional.

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Posiciones De Las Delegaciones

Rustem Umérov, al frente de la delegación ucraniana, explicó durante la segunda jornada de negociaciones que su equipo ha estado informado en todo momento sobre el desarrollo de los diálogos. Umérov señaló que la parte ucraniana mantiene una comunicación constante con sus contrapartes rusas y estadounidenses presentes en Abu Dabi, asegurando que no hubo sorpresas durante el encuentro a tres bandas que pudiera alterar la dinámica de las conversaciones finales.

Temas De Seguridad Y OTAN

Antes de la reunión, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski detalló que los temas abordados trascendieron el simple canje de prisioneros. Zelenski mencionó que se discutió la posibilidad de establecer treguas parciales o incluso un alto al fuego completo para facilitar futuras negociaciones sin combates activos. Asimismo, se trataron las garantías de seguridad que Ucrania podría recibir tras el conflicto, así como las demandas rusas relacionadas con la expansión de la OTAN hacia el este, motivo que Moscú ha citado para justificar su invasión.

Objetivos De Estados Unidos

Los consejeros de seguridad de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, junto con representantes del Consejo Europeo y de la OTAN, también participaron en estos diálogos multilaterales. Según declaraciones previas, el objetivo principal de Estados Unidos es poner fin a esta guerra devastadora y establecer acuerdos de seguridad necesarios para una Ucrania soberana, segura y próspera, buscando además una paz duradera en toda Europa que estabilice la región geopolíticamente.