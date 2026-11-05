Russell Brand condenado por violación y agresión sexual en Londres

El actor británico Russell Brand fue hallado culpable de violación y tres cargos de agresión sexual tras un juicio en Londres. La sentencia se fijará el 9 de noviembre.

El actor británico Russell Brand ha sido declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual por parte de un tribunal en Londres. Este veredicto, emitido el 5 de noviembre, marca el final de un proceso judicial prolongado que ha estado bajo escrutinio público constante desde que se presentaron las acusaciones iniciales. Se espera que Brand cumpla una sentencia de prisión de varios años como consecuencia directa de estos hallazgos.

Detalles del juicio y cargos establecidos

El juicio, que se desarrolló en el tribunal de Southwark ubicado en la capital británica, comenzó oficialmente el 13 de noviembre de 2025. Russell Brand fue acusado formalmente desde abril de 2025, aunque los hechos denunciados abarcaban un período histórico que se extendía desde 2003 hasta 2013. Durante estos años, el actor pasó de realizar comedia stand-up en clubes de Londres a consolidarse como una figura destacada en Hollywood.

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Las acusaciones incluyeron testimonios detallados sobre incidentes específicos, como un intento de arrastrar a una empleada a un cubículo de baño en las instalaciones de MTV Europa. Otros cargos incluían agresión anal no consensuada y una agresión donde se intentó tocar los senos de una mujer apenas un minuto después de conocerla. En total, Brand enfrentaba tres cargos de violación, dos de agresión sexual y uno de agresión indecente.

Posturas de las acusaciones y la defensa

Seis mujeres presentaron acusaciones contra Russell Brand, todas ellas protegiendo su identidad bajo un anonimato perpetuo garantizado por la ley. Estas denunciantes decidieron elevar los cargos después de que un documental televisivo sobre la conducta sexual inapropiada del actor se emitiera en 2023, sumado a reportes periodísticos recientes. Es importante destacar que ninguna de estas mujeres se conocía entre sí y no tenían relación con las mujeres que presentaron las acusaciones iniciales contra Brand.

Los testimonios describieron al actor actuando como un maniaco durante los encuentros íntimos. Por su parte, Russell Brand ha sostenido firmemente su inocencia a lo largo de todo el proceso. Él afirmó que todos sus encuentros sexuales fueron consensuales, pero los describió como reinventados o reimaginados por él mismo en retrospectiva. Brand confesó haber dedicado su vida a una promiscuidad imprudente, sosteniendo que el consentimiento sexual siempre fue fundamental para sus interacciones.

En sus declaraciones, Brand reconoció errores de juicio en su juventud soltera antes de tener familia. Él declaró: Siempre les he dicho que cuando era joven fui un idiota. Fue un idiota antes de vivir en la luz del Señor. Era un drogadicto, adicto al sexo y un imbécil, pero nunca fui un violador. Nunca he participado en actividad no consensual. Aseguró rezar para que el tribunal viera su inocencia mirándolo a los ojos.

Impacto legal y próximos pasos judiciales

La fiscal, Riel Karmy-Jones, argumentó que el actor solo estaba interesado en conseguir lo que quería de las mujeres. La defensa de la fiscalía presentó evidencia que reflejaba un toque de desdén aparente hacia las acusantes, lo cual, según su perspectiva, indicaba actitudes hostiles contra las mujeres. El juez Joel Bennathan, tras escuchar los argumentos, no otorgó fianza a Russell Brand, quien fue escoltado directamente a las celdas de la prisión.

El juez estableció la fecha para la sentencia definitiva para el próximo lunes 9 de noviembre. Bennathan indicó claramente que obviamente una pena de prisión de algunos cuantos años será el resultado inmediato del veredicto. Además de la sentencia por los cargos confirmados, todavía se deben aclarar dos cargos más de violación pendientes en el caso.

La vida personal de Brand ha experimentado cambios significativos durante este período de tensión legal. Desde que fue bautizado como cristiano en 2024, ha utilizado su plataforma de podcast para promover sus nuevas creencias religiosas. También ha empleado este medio para difundir teorías conspirativas y contenido relacionado con la salud, distanciándose de su imagen pública anterior. Actualmente reside en Florida junto a su esposa, Laura Gallacher, quien estuvo presente en el tribunal durante las sesiones del juicio para apoyar a su esposo.