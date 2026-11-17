La Ruta del Maíz conecta San Miguel Topilejo con La Joya y más puntos por 4 pesos. Operada por RTP con 15 unidades desde el 15 de noviembre, mejora la movilidad en Tlalpan.

Los residentes de San Miguel Topilejo, ubicada en la alcaldía Tlalpan, ya tienen acceso a un nuevo servicio de transporte público diseñado para facilitar sus desplazamientos hacia diversas zonas de la Ciudad de México. Esta iniciativa, conocida como la Ruta del Maíz, forma parte de la Red de Transporte de Pasajeros ( RTP) y está estructurada para enlazar esta comunidad con puntos estratégicos como la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús, así como reforzar los trayectos hacia Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca y Xochimilco.

Detalles operativos y horarios de la Ruta del Maíz

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que la operación inicial contempla la ejecución de cuatro recorridos específicos, identificados con las claves 134-E, 134-B, 134-D y 146. El lanzamiento oficial de este servicio tuvo lugar el 15 de noviembre, momento en el que el Gobierno capitalino activó la circulación de 15 autobuses con el objetivo de fortalecer la conectividad de San Miguel Topilejo con otras localidades del sur de la capital.

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Tarifa económica y requisitos de pago

Para utilizar el servicio de la Ruta del Maíz, los pasajeros deben cubrir una tarifa fija de 4 pesos por cada viaje realizado. El método de pago exclusivamente aceptado es la Tarjeta de Movilidad Integrada, lo que busca agilizar el proceso de abordaje y asegurar el cumplimiento de los esquemas de subsidio estatal. Este monto accesible responde a la política de movilidad económica impulsada por la administración actual para beneficiar a los trabajadores y estudiantes de la zona.

Recorridos y conectividad con el Metrobús

Los cuatro trazados establecidos por la RTP tienen finalidades específicas para mejorar la integración de la red. La Ruta 134-E conecta Topilejo con La Joya, permitiendo un traspaso directo hacia la Línea 1 del Metrobús. Por su parte, la Ruta 134-B ofrece un enlace directo entre Topilejo y el Estadio Azteca, mientras que la Ruta 134-D une Topilejo con el Metro Universidad, facilitando el acceso al campus de Ciudad Universitaria. Finalmente, la Ruta 146 opera desde San Miguel Tehuisco hacia Xochimilco/Palmas, cubriendo una necesidad de transporte diferente en la zona.

Frecuencia y supervisión comunitaria del servicio

El servicio de la Ruta del Maíz comienza sus operaciones diarias a las 4:30 horas y finaliza a las 24:00 horas, con una frecuencia de paso establecida aproximadamente cada 15 minutos. Para garantizar el cumplimiento estricto de estos horarios y evitar retrasos injustificados, el Gobierno capitalino ha informado que la supervisión será realizada por una comisión integrada por habitantes de la comunidad, fomentando un modelo de corresponsabilidad ciudadana en la calidad del servicio público.

Nuevas unidades y obras de pavimentación en Tlalpan

Las 15 unidades incorporadas a la Ruta del Maíz cuentan con características modernas que priorizan la seguridad y la inclusión, incluyendo espacios reservados para personas con discapacidad, cámaras de videovigilancia y sistemas de monitoreo en tiempo real. Adicionalmente, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, anunció un ambicioso programa de repavimentación que cubre 93 kilómetros en 21 vialidades del sur de la Ciudad de México, beneficiando a 27 pueblos y 55 colonias para mejorar las condiciones de movilidad vial en la alcaldía Tlalpan.