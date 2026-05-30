Rutas de desplazamiento para manifestaciones en la Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha anunciado rutas de desplazamiento para diversas manifestaciones programadas en la capital mexicana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha anunciado rutas de desplazamiento para diversas manifestaciones programadas en la capital mexicana. El movimiento 'Arte de Protesta' ha programado varias acciones en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo el Parque 'Francisco Primo de Verdad y Ramos' y el Monumento 'Simón Bolívar'.

Además, se prevén concentraciones en el Reloj de Cuenta Regresiva Mundial 2026 y en el Palacio de Bellas Artes. Es importante mencionar que estas manifestaciones podrían afectar el tráfico y la movilidad en la ciudad. Los ciudadanos están invitados a planificar sus desplazamientos con anticipación y a seguir las instrucciones de las autoridades locales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha establecido rutas de desplazamiento para evitar congestionamientos y garantizar la seguridad de los participantes y de los demás ciudadanos.

Se han designado puntos de partida y llegada para cada manifestación, y se han implementado medidas de seguridad adicionales para proteger a los asistentes. Los ciudadanos pueden consultar las rutas de desplazamiento y las instrucciones de las autoridades locales en los sitios oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en las redes sociales de la ciudad. La ciudad de México está preparada para recibir a los manifestantes y garantizar su seguridad y la del resto de la población.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades locales y con los organizadores de las manifestaciones para garantizar que se realicen de manera pacífica y sin afectar la vida cotidiana de los ciudadanos





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