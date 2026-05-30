La jornada de partidos internacionales de preparación para la Copa del Mundo de la FIFA se intensificó en el mundo del fútbol, con definiciones de torneos en la UEFA y Concacaf.

Sábado de actividad futbolística en el mundo con definiciones de torneos en la UEFA y Concacaf . Además, otra jornada de partidos internacionales de preparación, rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA.

En el Centro de México, se jugaron varios partidos importantes, incluyendo uno entre el equipo de Concacaf y el de Asia, que se considera un buen ensayo para los asiáticos. El partido se inició a las 19:00 en el Centro de México, y se transmitió en vivo en los Estados Unidos a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX.

Otro partido destacado fue el duelo entre Paris Saint-Germain y Arsenal, dos equipos de campeones de sus respectivas Ligas. El cotejo se jugó a las 10:00 AM en el Centro de México, y se considera un duelo muy importante para ambos equipos.

Además, se jugaron varios partidos de clubes mexicanos, que definirán al mejor de la zona. El juego inicia a las 18:00 horas en el Centro de México, y se transmitirá en vivo en los Estados Unidos a través de TUDN. Por último, se jugará un combate estelar entre Celex Castro y Florentino Hernández en Tlanepantla, Estado de México. El campanazo es a las 22:00 horas en el Centro de México





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