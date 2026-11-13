Saúl Canelo Álvarez busca su mejor versión para 2027 con nuevos entrenadores

Saúl Canelo Álvarez, de 36 años, anuncia su preparación intensiva para 2027 bajo nuevos métodos. Su manager Eddy Reynoso revela posibles peleas en peso supermediano y contra Terence Crawford.

Saúl Canelo Álvarez ha demostrado un compromiso inquebrantable con el boxeo profesional al iniciar su preparación física apenas dos semanas después de su último combate en el ring. El famoso pugilista mexicano ha publicado una historia en sus redes sociales donde se le aprecia entrenando intensamente, un gesto que contrasta con la creencia popular de que un atleta de su experiencia podría tomar un descanso prolongado. En esta publicación, Canelo ha dejado un mensaje claro y contundente que define su estado mental actual: VOY POR MI MEJOR VERSIÓN. Esta declaración no solo refleja su determinación personal, sino que también marca el inicio de una nueva etapa profesional para el luchador.

Métodos de Entrenamiento Innovadores

La preparación de Saúl Canelo Álvarez para los próximos desafíos incluye cambios significativos en su rutina de acondicionamiento físico. El boxeador de 36 años de edad ha realizado una sesión de entrenamiento en Valencia, donde ha utilizado métodos guiados por otros entrenadores físicos, específicamente aquellos que trabajan con Oleksandr Usyk. Este cambio en la metodología ha permitido que el campeón mundial se sienta muy bien físicamente, lo que refuerza su confianza en su capacidad actual. Aunque Canelo ya acumula 14 campeonatos del mundo en una trayectoria de 21 años, la integración de estos nuevos sistemas de entrenamiento sugiere que el equipo busca optimizar cada aspecto de su rendimiento. Esta adaptación técnica es fundamental para mantenerse competitivo frente a los rivales más jóvenes y rápidos del panorama actual.

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Posibles Retos y Objetivos de 2027

El manager y entrenador de Canelo, Eddy Reynoso, ha proporcionado detalles específicos sobre los planes estratégicos para el año 2027. Aunque inicialmente se especulaba con hasta tres peleas, Reynoso confirmó que el objetivo real son seguramente dos combates de alto nivel. Uno de los movimientos más intrigantes mencionados por el equipo es el posible ascenso a la división de 175 libras. Este movimiento tiene como objetivo principal buscar el campeonato semicompleto de la organización CMB, un título que actualmente posee Willy Hutchinson. Esta decisión representa un cambio táctico importante, ya que implica una adaptación al peso superior y una búsqueda activa de un trofeo que aún falta en el palmarés del boxeador mexicano.

Revancha y Decisiones Pendientes

Además de la búsqueda del título semicompleto, el equipo de Canelo Álvarez está monitoreando estrechamente el regreso de Terence Crawford al profesionalismo. La revancha contra Crawford es una prioridad, ya que Canelo anhela sacarse la espina de la derrota ocurrida en septiembre del 2025. Eddy Reynoso ha comentado que existe un interés activo en enfrentar a Crawford, posiblemente en marzo de este año, siempre que las condiciones lo permitan. El equipo se encuentra analizando el panorama global del boxeo para encontrar la mejor pelea posible, asegurándose de que cada enfrentamiento tenga un impacto significativo en la carrera del campeón. La decisión de Crawford sobre cuándo y cómo regresar al ring será un factor determinante para esta próxima etapa.

Implicaciones para el Futuro del Boxeo

Las declaraciones de Saúl Canelo Álvarez sobre buscar su mejor versión generan grandes interrogantes sobre las fechas, sedes y rivales que definirán su legado. Aunque el retiro parece acercarse debido a su edad y años de servicio en el deporte, el plazo exacto sigue sin estar definido. La combinación de nuevos entrenadores, el posible cambio de división y la búsqueda de una revancha crucial indican que el boxeador no planea reducir su ritmo. Para el 2027, se espera que Canelo continúe siendo una figura central en el boxeo mundial, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su resistencia y habilidad. Su disposición para adaptarse y mejorar sugiere que aún tiene mucho por ofrecer al deporte, desafiando las expectativas de quienes creen que su mejor momento ya pasó.