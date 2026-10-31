Saúl Canelo Álvarez recupera el título de supermedianos CMB en Arabia Saudita

Saúl Canelo Álvarez venció a Christian Mbili por decisión unánime en Arabia Saudita, recuperando el título de supermedianos del CMB ante 36 años de carrera.

El boxeador mexicano Saúl Álvarez, conocido popularmente como Canelo, regresó a la cima de su división en Arabia Saudita al ganar el título de supermedianos del Consejo Mundial del Boxeo. Esta victoria representa un momento crucial en su trayectoria, ya que le permite recuperar el cetro que había perdido previamente y reafirmar su estatus como uno de los principales exponentes de la escena boxística internacional en la actualidad.

Victoria contundente y unánime en el cuadrilátero

La noche deportiva ofreció un espectáculo de alto nivel transmitido por TV Azteca Deportes, donde el nacido en Jalisco demostró una superioridad clara sobre su oponente, el francés Christian Mbili. El combate culminó con una decisión unánime de los jueces, quienes otorgaron marcadores de 115-112, 116-111 y 117-110 a favor del mexicano. Esta contundencia refleja el dominio que Canelo ejerció durante todos los asaltos de la pelea.

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Álvarez reescribe su historia dorada a los 36 años

Con apenas 36 años de edad, Saúl Álvarez continúa escribiendo nuevos capítulos exitosos en su fructífera carrera deportiva. Su rendimiento en este evento lo coloca nuevamente al lado de otros boxeadores mexicanos que ostentan campeonatos mundiales vigentes. Este logro no solo suma un cinturón más a su colección personal, sino que también fortalece la presencia de México en el panorama mundial del boxeo profesional actual.

Cartelera mexicana con múltiples campeonatos vigentes

El evento principal formaba parte de una cartelera muy extensa que también destacó por la participación de otros grandes nombres de la caja mexicana. Entre los combates secundarios se incluyeron victorias de figuras como Jaime Munguía, quien defiende el título de supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo, y Rafael Espinoza, reconocido como Divino. Además, Christian Medina y David Picasso presentaron actuaciones destacadas en sus respectivas categorías, añadiendo profundidad a la noche deportiva.

Retransmisión y disponibilidad para los aficionados

Los seguidores del deporte que deseen revivir la emoción de este evento tienen la oportunidad de volver a disfrutarlo. La cartelera completa, que incluyó los combates de Canelo Álvarez, Jaime Munguía, Rafael Espinoza, David Picasso y Ray Rojas, estará disponible nuevamente este sábado 31 de octubre. La retransmisión se llevará a cabo en punto de las 11:40 pm a través de la señal de Azteca Siete, permitiendo a la audiencia acceder a los mejores momentos y detalles de cada pelea disputada en Arabia Saudita.