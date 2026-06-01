Sabalenka vs. Shnaider: Bielorrusa número uno del mundo se enfrentará a la rusa Diana Shnaider en cuartos de final de Roland Garros

La bielorrusa número uno del mundo, Victoria Sabalenka, se enfrentará en cuartos de final de Roland Garros a la rusa Diana Shnaider. Sabalenka ha sido imparable en su camino hacia su primer título de Roland Garros, al superar a Naomi Osaka en los cuartos de final y alcanzar los cuartos de final.
La bielorrusa, número uno del mundo y que ha alcanzado al menos los cuartos de final en sus últimas 14 participaciones en Grand Slam, se enfrentará en cuartos a la rusa Diana Shnaider .
Siguió su imparable marcha hacia su primer título de Roland Garros al superar el lunes la resistencia de Naomi Osaka por 7-5 y 6-3, y alcanzar los cuartos de final. Estoy muy contenta con mi servicio. En general, estoy muy satisfecha con mi actuación de hoy.
Osaka se puso 2-0 arriba gracias a una doble falta de Sabalenka, pero la bielorrusa rompió inmediatamente el servicio de su rival y volvió a hacerlo para ponerse 6-5 arriba, lanzando una potente devolución de servicio que su rival no pudo controlar, ya que su revés no superó la red. Ya no tenía más fuerzas y perdió los juegos restantes, cayendo eliminada en el primer punto de partido de Sabalenka.
En tanto, Anna Kalinskaya alcanzó sus primeros cuartos de final en Roland Garros tras imponerse por 6-4, 2-6 y 7-6 (10-7) a la cabeza de serie número 28, Anastasia Potapova, lo que supone la segunda vez que la rusa llega a esa fase de un Grand Slam. El cuadro femenino del Abierto de Francia está muy abierto, con Sabalenka como principal aspirante tras las tempranas eliminaciones de la vigente campeona, Potapova, que eliminó a Gauff en tercera ronda, comenzó con fuerza y se puso con una ventaja de 4-1 en un abrir y cerrar de ojos, antes de perder el control en un primer set muy disputado.
Pasó por momentos de frustración en el segundo, cuando Potapova se puso 3-1 arriba, y la cabeza de serie número 22 no pudo evitar que el partido se decidiera en un tercer set en la pista Suzanne Lenglen. Unos juegos nerviosos de Potapova dieron a Kalinskaya una ventaja de 4-1 en el tercer set, pero la austriaca de origen ruso remontó y sirvió para ganar el partido con 5-4, pero perdió de nuevo su saque.
Tras más cambios de ritmo, el tenso tercer set se decidió en el tie-break y Kalinskaya mantuvo la calma para imponerse tras dos horas y 49 minutos. Kalinskaya, que también estuvo entre las ocho mejores en el Abierto de Australia en 2024, se medirá ahora a la polaca, que derrotó por 6-3 y 6-2 a Diane Parry, la última francesa que quedaba en el cuadro individual de Roland Garros.
Parry fue superada por Chwalinska, de 24 años, que complicó a la favorita local con una mezcla de golpes cortados, golpes cortos y variaciones ingeniosas en la pista Philippe Chatrier. La polaca rompió el servicio de su rival al final del primer set para cerrarlo con 5-3. En el segundo, Chwalinska salvó el único punto de break al que se enfrentó antes de arrasar en los últimos cinco juegos para sellar una victoria contundente.
La zurda de 22 años, cabeza de serie número 25, tuvo que recuperarse de un bajón de concentración en el segundo set antes de endosarle un 6-0 a su rival con su potente golpe de derecha con efecto, para asegurarse un puesto entre las ocho mejores. Ninguna de las dos jugadoras fue capaz de mantener su servicio en los cuatro primeros juegos y, mientras que Shnaider, número 23 del mundo, logró mantenerlo en su tercer intento, Keys no lo consiguió hasta que su rival ya iba ganando 5-2
