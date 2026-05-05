Sabritas® y Fútbol Más Transforman Comunidades a Través del Deporte y la Sustentabilidad

Sabritas® y Fútbol Más celebran la final de sus ligas juveniles y reafirman su compromiso con la sustentabilidad y el desarrollo social a través de canchas de fútbol construidas con empaques reciclados y un programa sociodeportivo integral.

Sabritas ® y Fútbol Más celebraron recientemente la gran final de sus ligas femeniles y varoniles, un evento que coronó a los equipos ganadores con la oportunidad única de asistir a un partido de fútbol de alto nivel.

Esta iniciativa, que va más allá del deporte, se consolida como un motor de cambio social en México, demostrando el poder transformador del juego limpio y el esfuerzo colectivo. El proyecto central de esta alianza es la creación de canchas de fútbol sostenibles a partir de la reutilización de empaques, implementando un modelo de economía circular que reduce significativamente el impacto ambiental en comparación con los campos sintéticos convencionales.

La cancha de Iztapalapa, inaugurada a finales de 2022, es un claro ejemplo de este compromiso, habiéndose convertido en un punto de encuentro vital para más de 72,000 personas. El compromiso de Sabritas® no se limita a la infraestructura física. En colaboración con Fútbol Más, se ha implementado un programa sociodeportivo integral que busca fortalecer valores fundamentales en los jóvenes participantes, como la resiliencia, la confianza y el liderazgo.

La Directora de Marketing de Sabritas México enfatizó que su objetivo es restaurar el tejido social, llevando la pasión del fútbol a comunidades donde el deporte se convierte en una herramienta esencial para superar desafíos y construir un futuro mejor. La alianza entre ambas organizaciones se ha extendido hasta 2027, asegurando la continuidad y el impacto a largo plazo de esta iniciativa transformadora.

Este año, el programa se expandió a tres ciudades adicionales, involucrando a más de 500 jóvenes en más de 180 partidos, con una destacada participación de 240 niñas y adolescentes. Un elemento distintivo de estas ligas juveniles es la metodología de 'tarjetas verdes', que premia el respeto, el trabajo en equipo y el juego limpio por encima del resultado deportivo.

Esta filosofía promueve una cultura de valores positivos en el deporte, fomentando la convivencia y el desarrollo integral de los participantes. Sabritas® reafirma así su compromiso con la sustentabilidad y el juego limpio, demostrando que el legado del torneo de fútbol trasciende los estadios y se arraiga en cada comunidad donde se implementa. La empresa busca que el impacto de sus acciones se sienta en el largo plazo, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y sostenible.

La emoción del fútbol se une a la responsabilidad social, creando un círculo virtuoso que beneficia a todos los involucrados. El futuro del fútbol mexicano se construye con valores, pasión y compromiso con el medio ambiente. La rivalidad Messi vs Correa en la Leagues Cup 2025 es un ejemplo de la emoción que el fútbol puede generar, mientras que historias como la de Ralph Orquin, una promesa del fútbol mexicano, inspiran a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños.

El análisis de partidos clave, la selección de figuras destacadas y la cobertura de las jornadas de la Liga BBVA MX complementan este panorama, mostrando la riqueza y la diversidad del fútbol en México





AztecaDeportes / 🏆 32. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sabritas Fútbol Más Sustentabilidad Deporte Economía Circular Ligas Juveniles Resiliencia Juego Limpio Comunidad México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El lobo solitario, el gobernador señalado y el Mundial de futbol que no termina de prenderEl acto en Teotihuacán manchó la marca turística del país. Ahora, la acusación contra Rocha y funcionarios de Sinaloa amenaza con algo más profundo

Read more »

El fútbol llega al museo: la exposición en el Franz MayerA través de más de 250 piezas, el Museo Franz Mayer presenta Fútbol: Diseñando una pasión, un recorrido por la historia de los Mundiales en América de 1930 a 2026.

Read more »

FIFA inhabilita cinco años a exdirectivo de futbol de Guyana por acoso sexualIan Alves, ex secretario general de la Federación de Futbol de Guyana, fue declarado culpable de abuso de poder con el fin de acosar sexualmente a mujeres del personal de la GFF.

Read more »

Anne Hathaway llevó el peinado más sencillo (pero más elegante) de la MET Gala 2026Anne Hathaway sin duda llevó el peinado más elegante a la MET Gala 2026 y nosotros te decismo cómo replicarlo con 3 sencillos consejos y productos.

Read more »

Chicharito Hernández revela fecha de su regreso al futbol profesionalHernández habló de lo que espera de México en la Copa del Mundo.

Read more »

Futbol mexicano: la mala educaciónLa discusión pasa por la marcación de dos penaltis y una potencial alineación indebida a partir de un cambio poco aseado

Read more »