Juez confirma prisión preventiva para Antonio María N, exlegionario de Cristo, acusado de violaciones a menor en Naucalpan. Se niega la libertad bajo fianza.

Un juez de control del distrito judicial de Tlalnepantla en el Estado de México dictaminó que el sacerdote Antonio María N debe permanecer en prisión. La resolución judicial confirmó que el detenido continuará privado de su libertad hasta que su defensa cumpla con las exigencias procesales pendientes. Esta decisión cierra la última audiencia realizada para evaluar las medidas cautelares del clérigo.

Detalles del Caso y Faltas Denunciadas

El párroco, de 68 años de edad, pertenece a la congregación de los Legionarios de Cristo. Esta organización fue fundada por el entonces sacerdote Marcial Maciel, quien ya ha fallecido. Antonio María N está acusado formalmente del delito de violación con complementación típica y punibilidad autónoma. La acusación establece que presuntamente violó a una menor de edad en tres ocasiones distintas.

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Las agresiones sexuales supuestamente ocurrieron en Naucalpan, ubicado en el Estado de México. Las fechas especificadas por la fiscalía para estos crímenes son 2004, 2007 y 2011. La naturaleza de la carga procesal indica que se trata de hechos con una gravedad que justifica la estancia en un centro penal. La defensa del acusado no ha presentado pruebas que desmientan estas fechas específicas en las audiencias anteriores.

Estrategia de la Defensa y Salud

El equipo legal de Antonio María N solicita activamente un cambio en su medida cautelar. El objetivo principal de la defensa es trasladar su proceso judicial hacia una modalidad de prisión domiciliaria. Los abogados argumentan que esta modificación es necesaria debido al estado actual de salud del acusado. Esta petición representa la única vía legal abierta para intentar modificar su situación carcelaria.

El clérigo actualmente se encuentra recluido en un hospital de tercer nivel situado en la Ciudad de México. Esta internación médica es el resultado de un infarto de miocardio que sufrió recientemente. La defensa utiliza esta condición médica como el pilar central de su argumento para obtener la libertad bajo supervisión. Sin embargo, el juez determinó que la salud no exime el cumplimiento de los requisitos de la medida cautelar.

Historial Detención y Próximos Pasos

La captura del sacerdote ocurrió el 12 de junio de 2025 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La detención se ejecutó en cumplimiento estricto de una orden de aprehensión vigente. La autoridad judicial vinculó la captura directamente con delitos de carácter sexual previos. Posteriormente a su arresto en la terminal aérea, fue trasladado al penal de Barrientos para iniciar su proceso.

La decisión judicial establece una condición clara para cualquier intento futuro de liberación. La defensa del acusado podrá volver a solicitar la revisión de la medida cautelar únicamente después de proporcionar la información que se le requirió previamente. Mientras esta información no sea entregada, no existe posibilidad de cambiar el régimen de prisión. El proceso legal continúa su curso bajo estas estrictas condiciones de seguridad y cautela.