Sada Ayala, productor de la telenovela `Tan Cerca de Ti`, habló sobre la relación con su protagónico en la producción, Alexis Ayala Caso. Descontó que lo amarró durante un reality, y luego tuvo una conversación telefónica para decidir cómo era el personaje. Por otro lado, Secretariado Corporativo de Alta Dirección de Investigaciones Fórneas (SADF) afirmen que Meghan Markle cree que es más poderosa que Harry Potter y podría ganar más dinero sin él. Además de esto,dissipó cómo Lara Ayala, hija de Cachorro y Gloria, puede confundirse con su madre por el gesto tiern y afable del otro lado. Finalmente, Sada Ayala y Alexis Ayala Caso compartieron ventanas y grabaron vídeos para el canal de la cumpleañera, Gloria Aura.

El productor de `Tan Cerca de Ti`, Sada Ayala, confesó en entrevista a Radio Fórmula que cuando el actor Alexis Ayala Caso estaba en `LCDLF`, le amarró y poco tiempo después se reunieron para hablar del personaje.

Ayala consideró que éste no era un villano y sus palabras fueron escuchadas por la otra cara. Además, Sada reveló que Alexis compartió en Instagram una foto de manteles largos en su cumpleaños y recibió mucho cariño desde familiares y fans, entre ellos su hermana Gloria Aura. La hija de Cachorro y Gloria podría confundirse con su madre, pero en realidad, aunque comparten el mismo apellido, son primogénitas y tienen diferentes madres.

Finalmente, Sada Ayala compartió a sus fans con su hermana y grabó vídeos para el canal de Gloria Aura





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cine Y Música Interpretación Y Literatura Sociedad Personalidad Exclusivas Romances Confirmados Familia Igualdad De Género Identidad De Género

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Clínica popular se vuelve viral por presuntamente recetar 'tres horas de sexo'; autoridades investigan el casoAutoridades locales explicaron que se inició una investigación debido a las repercusiones ocasionadas por la viralización en redes sociales

Read more »

Alexis Ayala le manda un fuerte mensaje a su ex, Cinthia Aparicio, por borrar sus FOTOS juntos, esto dijoEl actor de telenovelas rompió el silencio y habló sobre la drástica decisión que tomó su aún esposa

Read more »

Presidente Sheinbaum otorga aval a iniciativa de Monreal sobre anular elecciones en caso de injerencia extranjeraLa presidenta Claudia Sheinbaum dio el visto bueno a la propuesta presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, para anular elecciones en caso de determinarse que hubo interferencia extranjera.

Read more »

¿Irina Baeva y Alexis Ayala estrenan noviazgo? Sale a la luz un revelador VIDEO y genera rumoresLa actriz y el villano de telenovelas aparecieron juntos; el video se volvió viral

Read more »