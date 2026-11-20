Celaya honra a cuatro leyendas deportivas con su ingreso al Salón de la Fama 2026, destacando el reconocimiento a la trayectoria de José Juan Vázquez.

El municipio de Celaya realizó este jueves un acto de reconocimiento oficial durante la Quinta Sesión Solemne del Ayuntamiento, donde se formalizó el ingreso de cuatro personalidades destacadas al Salón de la Fama del Deporte 2026. La ceremonia buscó honrar a quienes han elevado el nombre de la ciudad a través del esfuerzo athletic y la dedicación profesional, consolidando su estatus como figuras emblemáticas de la vida deportiva local.

Reconocimiento a la trayectoria de Gallito Vázquez

Entre los honrados se encuentra el exfutbolista José Juan Vázquez, conocido popularmente como Gallito, quien es originario de la comunidad de Roque. Aunque su carrera lo llevó a disputar múltiples títulos en el fútbol mexicano, el exmediocampista agradeció profundamente la distinción recibida en su tierra natal. El futbolista se mostró visiblemente contento por recibir este homenaje, el cual considera un privilegio para representar a su gente.

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Palabras de inspiración y legado personal

Vázquez enfatizó que el reconocimiento llega en el momento justo para inspirar a las nuevas generaciones, asegurando que nunca es tarde para celebrar el esfuerzo y la entrega. El exjugador restó importancia al tiempo transcurrido desde que anunció su retiro en junio de 2025, subrayando que lo más valioso es dejar como legado la convicción de que cuando se quiere, se pueden alcanzar los objetivos propuestos.

Impulso a la identidad del municipio

El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, subrayó que las historias de los cuatro galardonados forman parte fundamental de la identidad de Celaya. Durante la sesión, el alcalde destacó el papel crucial del deporte para reconstruir el tejido social, afirmando que sus grandes historias merecen ser conocidas y que su legado ya está arraigado en la historia local.

Valores del deporte y disciplina

Ramírez Sánchez enfatizó que el deporte enseña a trabajar en equipo, a respetar al otro y a levantarse tras una derrota. El mandatario resaltó que los grandes objetivos se alcanzan con disciplina y perseverancia, valores que encarnan los nuevos miembros del Salón de la Fama. La ceremonia contó con la presencia de la directora del Sistema de Cultura Física y Deporte, Alma Gorety Martínez, y Rubén Guerrero de CODE Guanajuato.

Otras figuras y contribuciones deportivas

Además de Vázquez, se reconocieron a otras figuras por sus contribuciones, incluyendo a un instructor que cumple 50 años enseñando natación desde 1974 con cursos gratuitos. Este entrenador expresó su emoción por coincidir con este reconocimiento oficial, destacando el respaldo de su familia y la gratuidad de sus clases. La celebración incluyó elementos tradicionales con banda de guerra, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con la cultura física y el deporte local.