Sala de hemodinamia del IMSS en Orizaba beneficia a pacientes con infarto y se reporta robo en Xalapa

El Hospital General Regional número 1 del IMSS en Orizaba realiza procedimientos de hemodinamia para pacientes con infarto, evitando traslados a Veracruz. Además, se reporta un robo en una casa en construcción en Xalapa, donde los ladrones llegaron en taxi.

La sala de hemodinamia del Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) en Orizaba ha beneficiado a derechohabientes que sufrieron un infarto agudo al miocardio, evitando que los pacientes deban trasladarse al municipio de Veracruz para la realización de cateterismos.

Recientemente, se llevó a cabo una jornada quirúrgica de hemodinamia en esta unidad médica, en la que se atendieron a 12 personas diagnosticadas con enfermedades coronarias. Los tratamientos se realizaron en la sala de hemodinamia del hospital, equipada con tecnología de última generación, incluyendo un fluoroscopio y una pantalla que permite observar imágenes en tiempo real en formato tridimensional.

La jefa del servicio de Medicina Interna del hospital, Elizabeth Meza Cortés, explicó que los cateterismos intravenosos realizados en esta sala cambian significativamente el pronóstico de los pacientes. A través de la detección en tiempo real con un fotograma seriado, se identifican las arterias con obstrucciones que limitan el flujo sanguíneo, aumentando el riesgo de mortalidad. Para solucionar este problema, se coloca una endoprótesis, conocida como stent, que libera el espacio y restablece el flujo sanguíneo.

Meza Cortés mencionó que, según los costos unitarios anuales estimados por el IMSS, cada procedimiento tiene un valor de 69 mil 696 pesos. En otro incidente, se reportó un robo en una casa en construcción ubicada en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa. Los delincuentes, que llegaron en un taxi, se llevaron material de la propiedad, que se encontraba en fase de 'obra gris'. Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables





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