Sala Especializada sanciona corrupción en CDMX con millones de pesos

La Sala Ordinaria Especializada del TJA CDMX impone sanciones económicas millonarias por corrupción, priorizando la restauración de servicios públicos para la capital.

La Sala Ordinaria Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ha intensificado su vigilancia sobre actos de corrupción. Esta dependencia, que opera bajo la presidencia de la magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, tiene la facultad legal para juzgar y sancionar tanto a funcionarios públicos como a particulares. El objetivo principal es garantizar el debido proceso y proteger los derechos humanos mientras se determinan las faltas graves cometidas durante el ejercicio del poder público.

Mecanismo de sanciones económicas y recuperación

Las consecuencias para quienes incurren en conductas indebidas pueden ser severas, llegando a imponerse sanciones económicas de monta millonaria. La magistrada explic que cuando la falta cometida causa daño a la hacienda pública, las resoluciones del tribunal son ejecutadas por las autoridades fiscales como si fueran créditos fiscales. En casos donde la deuda no se paga voluntariamente, las autoridades pueden proceder al embargo de bienes del sancionado para recuperar los fondos desviados.

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No obstante, la recuperación efectiva de estos recursos depende fundamentalmente del patrimonio disponible del infractor. Si tanto el servidor público como las personas físicas o morales cuentan con cuentas bancarias o bienes inmuebles suficientes, la autoridad puede cobrar de manera efectiva. En otras ocasiones, el proceso puede ser rápido, pero en situaciones desafortunadas, la recuperación se vuelve imposible debido a que el patrimonio de las personas sancionadas no alcanza para cubrir los montos impuestos.

Impacto en servicios públicos y seguridad ciudadana

Miriam Lisbeth Muñoz Mejía enfatiza que el dinero recuperado no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar servicios públicos de calidad para los ciudadanos de la Ciudad de México. Estos fondos se restituyen al presupuesto de la ciudad, destinándose a áreas críticas como la seguridad, la salud y la obra pública. La magistrada señala que la prioridad es tutelar los derechos de los ciudadanos a recibir servicios seguros, evitando casos donde obras deficientes pongan en riesgo la vida humana.

La magistrada destaca que la calidad de la obra pública es un tema delicado que requiere una vigilancia constante. Ha escuchado casos en los que se inauguran obras que no cumplen con la calidad esperada, lo que puede provocar la pérdida de vidas humanas. Por esta razón, el trabajo de la sala se centra en fortalecer la protección de la integridad física de los habitantes de la capital, asegurando que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura segura y eficiente.

Perfil de la magistrada y su trayectoria profesional

Miriam Lisbeth Muñoz Mejía no proviene de una familia de abogados, pero su dedicación a la educación fue impulsada por sus padres, quienes consideraron el estudio como una prioridad fundamental. Para cursar sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM, realizaba un viaje diario de hora y media cada trayecto en transporte público desde su hogar en el Estado de México. Su rutina comenzaba a las 5:30 de la mañana, tomando una combi hasta el Metro Puebla, haciendo transbordo en Centro Médico y caminando hasta Ciudad Universitaria para llegar a las 7:00 de la mañana.

El esfuerzo de su madre, ama de casa, y de su padre, trabajador de elevadores, permitió que ella y sus dos hermanas accedieran a una educación de calidad. Esta experiencia personal motiva a Muñoz Mejía a cuidar los recursos que permiten que millones de personas en la capital accedan a oportunidades mediante el transporte y la educación pública. Su compromiso con la función pública se basa en la convicción de que la gestión correcta de los fondos estatales es esencial para el desarrollo social de la ciudad.

Convocatoria a la denuncia ciudadana y gobernanza

La magistrada insta a la ciudadanía a denunciar cualquier señal de abuso de poder por parte de los servidores públicos. Las conductas que deben ser reportadas incluyen la falta de ejercicio oportuno de funciones, la contratación de familiares en cargos indebidos o la existencia de conflictos de interés. Cada habitante de la capital tiene el derecho y la responsabilidad de exigir un buen gobierno, contribuyendo así a la transparencia institucional.

Todo el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, presidido actualmente por el magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez, comparte la misión de revisar el ejercicio del poder público. Su labor fundamental es garantizar la legalidad de la actuación tanto del gobierno como de los actores privados. A través de este marco de control, la institución busca asegurar que la administración pública opere con estricto apego a la ley y en beneficio del interés general de la sociedad.