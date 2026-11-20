El Tribunal Electoral de la Federación evalúa ordenar a la Cámara de Diputados emitir la convocatoria para renovar la presidencia del INE. Conoce los plazos y argumentos legales en esta actualización.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF) tiene la facultad de ordenar a la Cámara de Diputados que emita, en un plazo determinado, la convocatoria para renovar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta medida se aplicaría si el tribunal acredita que los legisladores han omitido iniciar formalmente el procedimiento de designación, tal como lo indica una hoja de ruta procesal obtenida por La Razón sobre el juicio promovido por Acción Nacional.

El documento legal advierte explícitamente que las negociaciones entre bancadas y los trabajos preparatorios no sustituyen la obligación constitucional de aprobar y publicar la convocatoria oficial. Por esta razón, la Sala Superior podría considerar insuficientes las gestiones realizadas hasta ahora en San Lázaro para cubrir la vacante en la máxima autoridad del organismo electoral.

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Base Legal y Obligación Constitucional

El fundamento de esta posible intervención se encuentra en el artículo 41 constitucional, que faculta a la Cámara baja para emitir la convocatoria y establecer las etapas y los plazos del procedimiento de designación. Adicionalmente, el artículo 37, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que, ante la falta absoluta de quien preside el Consejo General del INE, debe elegirse a la persona sustituta en el plazo más breve posible.

La hoja de ruta señala que el margen de negociación de los legisladores no puede convertirse en una postergación indefinida de esta obligación constitucional. El tribunal ha citado precedentes en los que determinó que las negociaciones políticas, las actuaciones preparatorias y la permanencia provisional de autoridades no reemplazan los procedimientos para cubrir vacantes.

Plazos de Resolución y Precedentes Judiciales

Respecto al tiempo que podría tardar la resolución, el documento explica que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no fija un plazo específico para resolver este tipo de juicios ciudadanos. Sin embargo, identifica tres expedientes previos como referencia: los números SUP-JDC-10647/2011, SUP-JDC-12639/2011 y SUP-JDC-896/2013 y acumulados, cuyas sentencias se emitieron 29, 15 y 26 días naturales después de presentadas las demandas.

El promedio de resolución de esos casos fue de 23 días naturales. No obstante, la hoja de ruta aclara que se trata de una referencia orientadora y no de un plazo obligatorio para resolver la impugnación contra la Cámara de Diputados. Un precedente clave citado es el expediente SUP-RAP-62/2019, en el que la Sala Superior ordenó iniciar los trabajos correspondientes y emitir una convocatoria para cubrir una consejería vacante.

Trámite Procesal en San Lázaro

En cuanto al trámite, San Lázaro deberá informar de inmediato al Tribunal sobre la recepción de la demanda y publicar la notificación en sus estrados durante 72 horas, periodo en el que terceros interesados podrán comparecer. Al concluir ese plazo, la Cámara tendrá 24 horas para enviar a la Sala Superior la demanda original, las pruebas, los escritos de terceros interesados, si los hubiera, y un informe sobre las actuaciones realizadas.

Este último informe deberá incluir las constancias de los trabajos para emitir la convocatoria: proyectos, comunicaciones, reuniones, propuestas y observaciones de los grupos parlamentarios, así como minutas y documentos que permitan conocer el estado de las negociaciones. Una vez recibido el expediente, la Sala Superior lo turnará de inmediato a una magistratura para su análisis y la elaboración del proyecto de sentencia.

Posiciones del PAN y Proyección Política

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció que su partido recurrirá a una segunda acción legal para exigir la renovación de la presidencia del INE. Además, acusó a Morena de intentar mantener el control del organismo rumbo a las elecciones de 2027. Romero sostuvo que la permanencia de Blanca Cruz García como presidenta provisional no sustituye el proceso de designación y advirtió que no aceptará un nombramiento que responda a intereses partidistas.

La secretaria general del PAN, Michelle González, responsabilizó al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, de obstaculizar el proceso. González sostuvo que la falta de acuerdos no justifica el incumplimiento de los plazos constitucionales. Por su parte, Morena señaló que la convocatoria y elección de la presidencia del INE ya no se emitirá en el actual periodo de sesiones ordinarias y el proceso de selección será en enero de 2027.