Comerciantes de Salamanca denuncian basura y raíces en la Avenida del Trabajo. Solicitan intervención municipal para rehabilitar el camellón y regular residuos en zona oriente.

Los comerciantes establecidos en la Avenida del Trabajo, ubicada en la zona oriente de Salamanca, han emitido una denuncia formal respecto a la degradación ambiental y física que afecta su entorno comercial. Esta vía, tradicionalmente reconocida como un referente de actividad comercial en la ciudad, enfrenta actualmente serios problemas derivados de la acumulación constante de basura y el deterioro estructural de sus camellones debido al crecimiento de las raíces de los árboles.

Acumulación de residuos en camellones

El camellón central de la Avenida del Trabajo presenta diariamente una acumulación visible de basura y residuos sólidos a lo largo de todo el día. Según reportes y fotografías tomadas por Yadira Cárdenas en la zona oriente de la ciudad, el estado del espacio público es crítica. Los comerciantes señalan que es una constante encontrar montones de basura, bolsas llenas, costales, cartones y cajas depositados directamente sobre la superficie del camellón.

Also read Líder de comerciantes acusado de vender espacios de Romería Navideña por 16 mil pesos

Estos residuos no son removidos inmediatamente, sino que permanecen en el sitio durante horas, afectando la estética y la higiene del área. En varios casos, los propios comerciantes y ciudadanos sin escrúpulos depositan estos desechos sin respetar los horarios oficiales de recolección, lo que agrava la situación de saneamiento ambiental en la zona.

Deterioro físico por raíces de árboles

Además de la crisis de residuos, la infraestructura física del camellón sufre daños significativos provocados por el desarrollo de las raíces de los árboles plantados en la avenida. Las raíces han levantado y fracturado el concreto que cubre la tierra, creando baches y superficies irregulares. Este deterioro estructural no solo genera fealdad visual, sino que también representa un riesgo potencial para peatones y vendedores que transitan por la zona.

Un comerciante local señaló que no existe día ni hora en que estos espacios públicos no se encuentren llenos de desechos. La combinación de la falta de limpieza y la ruptura del concreto ha convertido el camellón en un punto crítico que requiere atención inmediata de las autoridades competentes para revertir el proceso de degradación urbana.

Solicitudes de intervención municipal

Ante esta situación, los miembros del gremio comercial han solicitado que la autoridad municipal o alguna otra entidad gubernamental intervenga directamente para regular esta problemática. La petición incluye la imposición de sanciones a quienes utilizan el camellón como punto ilegal para dejar sus residuos, así como un plan de limpieza profunda y mantenimiento periódico.

Asimismo, los comerciantes pidieron explícitamente que se contemple la rehabilitación integral de esta área. Argumentan que mejorar la limpieza y reparar el concreto dañado es fundamental, ya que el estado actual afecta negativamente la imagen de una zona que durante años ha sido un motor económico y un punto de referencia comercial en Salamanca.

Reconociendo que actualmente existen otras necesidades y prioridades administrativas en el municipio, los afectados insisten en que esta zona comercial específica también debe ser tomada en cuenta. Solicitan que se atienda la situación mediante algún proyecto de rehabilitación urbana que restaure la dignidad y funcionalidad de la Avenida del Trabajo, asegurando así un entorno adecuado para el comercio y la ciudadanía.