Salamanca enfrenta aumento de privaciones de la libertad y extorsiones en lo que va del año

El municipio de Salamanca, Guanajuato, reporta 23 casos de privaciones de la libertad desde enero, con un 30% vinculado a extorsión. Aunque el 70% de los casos ha sido resuelto, las autoridades advierten sobre la importancia de denunciar y proteger datos personales en redes sociales.

Salamanca , Guanajuato . - En lo que va del año, el municipio de Salamanca ha registrado un preocupante aumento en los casos de privaciones de la libertad , sumando un total de 23 incidentes desde el 23 de enero hasta la fecha.

El más reciente de estos casos involucró a un carnicero de la comunidad de Cárdenas, quien fue secuestrado de su local comercial pero afortunadamente logró ser localizado y reunido con su familia. El director de Seguridad Pública Municipal, Juan Pablo Ramírez Talavera, proporcionó detalles sobre la situación, señalando que aproximadamente el 30% de estos casos está relacionado con extorsión, mientras que el 70% ha sido resuelto de manera favorable.

Sin embargo, lamentablemente, algunos de los afectados han sido encontrados sin vida o aún no han sido localizados. Ramírez Talavera destacó que, según los datos recabados por la Dirección de Seguridad Pública, alrededor del 30% de las privaciones de la libertad están vinculadas a cobros de piso, un problema que persiste en la región.

Ante esto, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de extorsión, con el fin de que las autoridades puedan intervenir a tiempo y evitar que estas situaciones escalen. Además, mencionó que las denuncias por extorsión ante su dirección han disminuido en un 70%, aunque esto no necesariamente indica una reducción en los casos, sino que muchos afectados optan por no reportar los hechos por miedo o desconfianza en el sistema.

Por otro lado, el director de Seguridad Pública advirtió sobre la importancia de cuidar la información que se comparte en redes sociales, ya que los delincuentes suelen utilizar estas plataformas para recopilar datos personales y planear sus acciones. Subrayó que muchas personas, sin darse cuenta, comparten información sensible como cumpleaños, nombres de familiares o incluso detalles de su rutina diaria, lo que facilita la labor de los criminales.

Para evitar esto, recomendó hacer uso de las herramientas de privacidad disponibles en las redes sociales y ser más cautelosos al publicar contenido. En otro tema, se dio a conocer que Salamanca registra más de mil accidentes viales al año, con cruces como Zaragoza y Guerrero siendo considerados entre los más peligrosos de la ciudad





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