Salamanca fortalece coordinación con taxis y plataformas digitales para prevenir delitos

La Dirección de Seguridad Pública en Salamanca ha intensificado la colaboración con taxistas y conductores de plataformas digitales para prevenir delitos y otras plataformas. La coordinación se basa en la comunicación con líderes de taxistas y la implementación de medidas preventivas para garantizar la seguridad en el trabajo.

La Dirección de Seguridad Pública reforzó la coordinación con taxis en Salamanca y conductores de plataformas digitales para prevenir delito y otras plataformas, para implementar acciones preventivas que les permitan realizar su trabajo con mayor seguridad.

"Tengo buen contacto con los líderes de los taxistas. Esa relación se reconstruyó porque antes no existía esa parte; ahora con Antonio Lanuza hemos tenido buena comunicación y lo que buscamos con esa coordinación es que se nos informe qué es lo que está sucediendo, cuál es la situación y la temática con ellos, para nosotros poder generar acciones en pro de la seguridad".

Aseguró que los operativos que realizan de manera permanente en todo el municipio incluyen acompañamiento, principalmente durante las madrugadas. Además, señaló que el sistema de emergencias mantiene vigilancia a través de las cámaras de monitoreo, especialmente porque los taxistas circulan por las principales vialidades.

"Además de ellos, estamos trabajando con personas que se han acercado a la Policía Municipal y que pertenecen a plataformas como Uber, DiDi y muchas otras con las que hay acciones preventivas; incluso para estar pendientes porque hay personas de otros municipios que ingresan a este municipio a trabajar. Aparte del acompañamiento, también los estamos revisando como medida preventiva, porque se tienen casos de taxis de otros municipios que han venido a perpetrar posibles actos delictivos y se ha detectado a algunos que traen matrículas de Celaya".

"Una vez que se tiene el contacto, se les hacen recomendaciones, por ejemplo, que conozcan las zonas de alta incidencia. Les dejamos a su criterio no acercarse o tomar medidas preventivas.

En el caso de los locales que salen del municipio, se les recomienda que mantengan comunicación con sus plataformas o agrupaciones, además de que compartan su ubicación o incluso informen en algún grupo al que estén integrados a dónde y con quién van, o si hay alguna situación que pueda ponerlos en riesgo", dijo. Autoridades de Salamanca buscan prevenir delitos contra taxistas y conductores. Foto: Archivo, para continuar trabajando de manera coordinada e implementar nuevas acciones.

Sobre la desaparición de taxistas, la más reciente ocurrida el pasado 18 de mayo, indicó que ese tema corresponde a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y que será dicha autoridad la encargada de desarrollar las líneas de investigación correspondientes.

"Puede tratarse desde un asalto hasta alguna situación donde se puedan ver inmiscuidos. En estos temas la información la reserva la Fiscalía y, en ese contexto, la Policía solo aporta la información que puede obtener", aseguró. En el caso de los asaltos a taxistas, dijo que suelen ser cometidos por delincuentes de oportunidad y recomendó a los choferes no acumular el dinero de toda la jornada laboral.

"Lo importante es que no dejen que se les acumule su cuenta; deberían optar por depositar el dinero, porque cuando los asaltan les quitan la cuenta de todo el día y eso genera pérdidas", concluyó





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