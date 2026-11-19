Autoridades de Salamanca descartan curtidurías por el agua morada en el río Lerma. Buscan origen y sancionarán con hasta 117 mil pesos. Más detalles aquí.

Autoridades en Salamanca confirmaron que se continúa el monitoreo de la descarga de agua de color morado detectada hace una semana en el río, descartando que su origen sean curtidurías o textileras. Se espera el resultado de los análisis realizados por la Comisión Nacional del Agua para identificar la fuente exacta.

Investigación del líquido en cuerpos de agua

La Directora Imperial Cervantes indicó que el caso tiene dos vertientes, una relacionada con la descarga directa al río Lerma y otra a un drenaje pluvial. Personal del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, junto con la Comisión Nacional del Agua, tomaron muestras para su análisis.

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Descarte de origen industrial textil

Imperial Cervantes señaló que ya se tienen avances para identificar el origen de la descarga, descartando que provenga de una curtiduría o una empresa textilera como inicialmente se consideró por el color. Añadió que se trata de un establecimiento de servicios, no de industria pesada.

Sanciones por vertimiento de residuos

La sanción administrativa correspondiente va de 40 a mil UMAS, equivalente a entre 4 mil 680 y 117 mil pesos. Una vez que se confirme de dónde proviene el líquido, se podrá determinar la multa aplicable por el vertimiento de residuos a un drenaje pluvial y al río.

Historial de reportes de contaminación

La funcionaria explicó que durante este año no se han recibido otros reportes ciudadanos por descargas al río Lerma. El año pasado se atendieron un par de casos identificados como provenientes de Pemex y denunciados ante la Comisión Nacional del Agua.

Solicitud de resultados a la dependencia federal

La dependencia solicitó mediante un oficio a la Comisión Nacional del Agua la información sobre los resultados de los análisis y la ubicación de la fuente contaminante. Las autoridades de Salamanca destacan que el líquido vertido se encontró también en el drenaje pluvial para aplicar las sanciones correspondientes.