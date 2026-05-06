Salamanca lidera mesa de construcción de paz regional con operativos Amanecer y controles de alcoholemia

El Presidente Municipal César Prieto Gallardo encabezó la mesa de construcción de paz regional en Salamanca, destacando el operativo Amanecer y la coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad. Coroneo recibió nuevas unidades para seguridad pública y proyecta la construcción de un C4, mientras Salamanca actualiza su reglamento vial con cursos obligatorios para infractores.

Salamanca , Guanajuato . - El Presidente Municipal César Prieto Gallardo lideró la mesa de construcción de paz regional, en la que participaron municipios de la zona, destacando el trabajo del operativo Amanecer.

Este programa incluye acercamiento con negocios, operativos coordinados entre corporaciones, el programa Motociclista Seguro, controles de alcoholemia y supervisión de bares. En las instalaciones del C4 de Salamanca, se reunieron autoridades de Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Juventino Rosas y Villagrán, junto con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

El objetivo es fortalecer la seguridad en la región mediante la coordinación interinstitucional, optimizando estrategias como los operativos Amanecer, que buscan mejorar la proximidad con los comerciantes y la ciudadanía. Además, se destacó la importancia de estas mesas para generar resultados tangibles en materia de seguridad, no solo en Salamanca, sino también en los municipios vecinos. En otro tema, Coroneo recibió dos nuevas unidades para reforzar la seguridad pública, sumándose a una unidad entregada en diciembre pasado.

Estas unidades, bendecidas por el párroco local, forman parte del Fondo Estatal de Seguridad y permiten mantener operativas las fuerzas de seguridad bajo el esquema de mando único. El alcalde Luis Fernando Velázquez Esquivel resaltó que Coroneo se mantiene como uno de los municipios con menor incidencia delictiva en Guanajuato, con reducciones significativas en robos de vehículos y a casas habitación, así como una disminución del 18% en delitos de menor impacto.

Velázquez Esquivel también mencionó que, además de las estadísticas, el objetivo es fortalecer la percepción de seguridad entre la población y los visitantes, consolidando a Coroneo como un lugar tranquilo y confiable. Por otro lado, Salamanca actualizará su reglamento vial con trabajo comunitario y cursos obligatorios para infractores.

En cuanto a infraestructura, se presentó un proyecto para la instalación de un Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), ya validado por el área de obra pública, buscando recursos para su ejecución y modernización del sistema de seguridad local





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